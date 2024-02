Rise of the Ronin dévoile du gameplay sur PS5, c’est époustouflant

Et oui, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la sortie du très attendu Rise of the Rōnin, le futur jeu vidéo d’action-RPG développé par Team Ninja. Une nouvelle vidéo de gameplay vient d’être dévoilée, et on a hâte de le découvrir.

Rise of the Ronin © Sony

Team Ninja nous offre enfin un regard sur le gameplay de Rise of the Ronin, son prochain jeu d’action-aventure en monde ouvert.

Le jeu nous plonge dans le Japon du XIXe siècle, où nous incarnons un ronin, un samouraï sans maître, qui devra faire face à de nombreux dangers et dilemmes. Combat, déplacement et choix seront au cœur de l’expérience, avec un ensemble qui nous rappelle un peu les derniers jeux Assassin’s Creed.

Un combat nerveux et varié

Le jeu nous propose un large choix d’armes pour affronter nos ennemis, qu’ils soient humains ou surnaturels. On retrouve les classiques épées et lances japonaises, mais aussi des armes à feu, comme des pistolets ou des fusils à baïonnette, qui apportent une touche occidentale. On peut même utiliser un tuyau de feu, sorte de lance-flammes artisanal, pour embraser nos adversaires et faire exploser des barils.

Le combat repose sur le timing et la posture, comme dans les précédents jeux de Team Ninja. Il faudra savoir parer, esquiver et contre-attaquer au bon moment pour prendre le dessus. On pourra aussi utiliser un grappin pour attirer les ennemis ou pour les assassiner discrètement. Le grappin servira également à se propulser vers les ennemis pour engager le combat rapidement.

Rise of the Ronin © Sony

Voici le premier trailer de gameplay, sorti en janvier.

Un déplacement fluide, grisant, et des choix qui comptent

Le jeu nous invite à explorer le Japon du XIXe siècle, qui mêle tradition et modernité. On pourra se déplacer à pied, à cheval, ou en utilisant le grappin, qui nous permettra de grimper sur les toits ou d’atteindre des points en hauteur. Mais le plus impressionnant est sans doute le glisseur Avicula, un dispositif qui nous permet de déployer des ailes et de planer dans les airs.

Le jeu ne se limite pas à l’action, il propose aussi une histoire complexe, qui évoluera selon nos choix. Au cours des missions, on rencontrera des personnages historiques ou fictifs, avec lesquels on pourra interagir et nouer des liens. Nos décisions auront un impact sur le scénario et sur le monde du jeu.

Par exemple, dans la nouvelle bande-annonce, on voit le joueur aider un homme nommé Igashichi, qui se bat contre des gardes. Ce choix crée une relation entre le ronin et Igashichi, qui nous en apprendra plus sur lui et nous débloquera des fonctionnalités. On aura à faire des choix similaires avec d’autres personnages, comme Ryoma Sakamoto, un célèbre réformateur politique.

Clairement, Rise of the Ronin est un jeu ambitieux et prometteur, qui nous plonge dans une époque fascinante de l’histoire du Japon. Le jeu sortira le 22 mars 2024 sur PlayStation 5, et nous avons hâte. Voici la nouvelle bande-annonce de gameplay.