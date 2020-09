God of War Ragnarok annoncé officiellement sur PS5

Riche en annonces, l’évènement Playstation d’hier soir a donné des indices intéressants sur le catalogue de jeux de la console de Sony d’ici 2021. Parmi ces annonces, on ne pouvait pas passer à côté de God of War Ragnarok, tant la licence est devenue une référence pour la console nipponne.

Logo God of War Ragnarok. Credit : Sony Interactive Entertainment

God of War a donc été le « one more thing ». A la toute fin de sa conférence, juste avant l’annonce des prix et de la date de sortie de la PS5, Sony a dévoilé un court teaser sur la nouvelle mouture de Santa Monica Studio.

Une annonce très attendue

L’annonce a été très rapide, moins d’une minute, et n’a pas montré grand-chose en soi. Pas de gameplay, pas de cinématique. Le teaser présente un logo mouvant avec de jolis effet, puis la mention « Ragnarok is coming » et enfin une fenêtre de sortie, 2021. En fond sonore, on entend Kratos, probablement en train de parler à son fils Atreus. Les mots du héros sont les suivants : « Le moment approche. Tiens-toi prêt. ».

En analysant le trailer un peu plus en détail, on peut voir que le logo God of War se transforme en serpent. Ce serpent pourrait représenter Jörmungandr, gigantesque serpent de mer de la mythologie nordique. Il s’agit là peut-être d’un indice sur ce qui attend les joueurs. C’est donc tout ce que nous saurons pour le moment, mais nul doute que Sony en montrera plus dans les prochains mois.

Une suite de God of War était attendue, et avait déjà été teasée précédemment. La fin du précédent opus laissait fortement pressentir une suite à l’histoire. Le jeu sorti en 2018, qui se concentrait sur un Kratos plus agé et plus sage que les précédents jeux de la série, avait rencontré un très fort succès, et propulsé la série God of War comme l’une des exclusivités phare de Playstation.

Sony a réalisé un reportage sur God of War et il est dispo sur YouTube

Source : Polygon