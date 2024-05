Ghost of Tsushima : le PSN sera obligatoire, Sony empêche les joueurs de centaines de pays de l’acheter sur Steam

Sony remet le couvert : le portage PC de Ghost of Tsushima est retiré de la vente dans de nombreux pays. La cause : un mode multijoueur nécessitant un compte PSN, indisponible dans certaines régions. Les joueurs concernés, privés de la campagne solo saluée par la critique, réclament des solutions.

© Sony

C’est un coup dur pour les joueurs PC : la version PC de Ghost of Tsushima, attendue avec impatience pour le 16 mai, a purement et simplement disparu des plateformes comme Steam. Et pas seulement dans quelques pays, non, on parle d’une absence dans près de 200 régions du monde. Étonnant pour un titre dont l’essence même réside dans son aventure solo, jouable sans connexion obligatoire au PlayStation Network (PSN) de Sony.

PSN obligatoire pour Ghost of Tsushima sur PC

Cette situation kafkaïenne n’est pas sans rappeler le récent imbroglio autour de Helldivers 2. Lui aussi porté sur PC par Sony, le jeu avait vu sa vente bloquée dans de nombreux pays suite à la tentative du géant japonais d’imposer une connexion obligatoire au PSN. Face à la colère des joueurs, Sony avait été contraint de faire marche arrière.

Alors, comment expliquer la disparition de Ghost of Tsushima ? Le coupable semble être le mode multijoueur Legends, disponible en extension et nécessitant, lui, bel et bien un compte PSN. Un détail qui exclut donc les joueurs de régions non-desservies par le PlayStation Network, et ce même s’ils n’ont aucun intérêt pour le multijoueur et souhaitent uniquement profiter de la campagne solo saluée par la critique.

Cette décision, prise conjointement par Sony ou Valve (le flou règne toujours), a semé la pagaille. D’autant plus que certains joueurs lésés se sont vus rembourser leur précommande automatiquement. On est en droit de se demander si le jeu en vaut la chandelle. En se privant de ces marchés, Sony risque de perdre des ventes conséquentes et de ternir son image auprès des joueurs PC, un public pourtant très convoité.

Steam is now refunding Ghost of Tsushima for people in affected countries. pic.twitter.com/weXcLkBhk0 — SteamDB (@SteamDB) May 10, 2024

Surtout quand on sait que plus de la moitié des ventes de Helldivers 2 se sont réalisées sur PC, et que la PS5 peine à atteindre ses objectifs de vente face à la concurrence. On peut même ajouter que les analyses de VGChartz montrent un retard constant de la PS5 par rapport à sa grande sœur la PS4.

Espérons donc qu’un compromis sera trouvé rapidement. L’enjeu est de taille : permettre aux joueurs du monde entier, y compris ceux sans PSN, de chevaucher leur destrier et de libérer l’île de Tsushima de l’invasion mongole. Après tout, qu’ils soient connectés ou non, les joueurs ont le droit de vivre cette épopée solo acclamée.