God of War Ragnarok : pourquoi Thor ne ressemble-t-il pas à celui de Chris Hemsworth dans Marvel ?

Depuis l’annonce de God of War : Ragnarok sur PS5 et PS4, l’apparence inattendue de Thor divise les joueurs. Il ne ressemble pas du tout au Thor que nous connaissons si bien dans Marvel et qui est interprété par Chris Hemsworth, mais pourquoi ?

Après plusieurs mois d’attente, God of War : Ragnarok a finalement été annoncé sur PS5 et PS4. Le prochain opus de la franchise à succès est attendu pour une sortie en 2022, mais la date précise n’a pas encore été confirmée. En plus de révéler la suite des aventures de Kratos et d’Atreus qui se préparent au terrible Ragnarök, Santa Monica Studio a présenté les nouveaux personnages qui les accompagneront.

Thor dans God of War : Ragnarok – Crédit : Santa Monica Studio

Les joueurs retrouveront le dieu de la guerre Tyr, le nain Durlin, la géante Angrboda et le dieu du Tonnerre Thor. Dans la culture populaire, Thor est souvent représenté de différentes manières. Néanmoins, c’est le jour et la nuit entre le Thor de God of War : Ragnarok et celui interprété par Chris Hemsworth dans le Marvel Cinematic Universe.

La forte corpulence de Thor dans God of War : Ragnarok ne le rend pas moins puissant, bien au contraire

Le directeur de God of War : Ragnarok, Eric Williams s’est entretenu avec Game Informer. Ils ont discuté de la représentation de Thor dans la prochaine grosse exclu PlayStation. Dans God of War, Thor n’est pas le dieu musclé joué par Chris Hemsworth. Cependant, sa forte corpulence le rend tout aussi imposant avec son marteau Mjöllnir en main.

Thor dans God of War : Ragnarok – Crédit : Santa Monica Studio

Eric Williams a déclaré que : « L’interprétation que Marvel fait de lui est une chose. C’est intéressant. Nous voulions, vous savez, approfondir un peu la mythologie elle-même ». En effet, Thor est connu pour avoir une force colossale dans la mythologie. Il n’a pas forcément le physique musclé du Thor de Marvel.

De plus, Eric Williams a précisé que les strongmen, les hommes les plus forts du monde, ont un physique similaire à celui de Thor dans God of War. Il a expliqué que : « Ils ont une présence immédiatement. Et ce n’est pas toujours à cause des muscles ». Un strongman n’est pas un bodybuilder. Il ne travaille pas sur son esthétique, mais sur sa force et puissance. C’est la raison pour laquelle les strongmen ont souvent un poids et un physique hors normes.

Enfin, le directeur créatif Cory Barlog a ajouté que : « Je pense qu’il y a quelque chose de génial dans le sens que tout n’a pas toujours besoin d’être ce genre de concept musclé de Hulk pour être fantastique, puissant et intimidant ». Pour le moment, les joueurs ont encore un avis partagé. Ils n’apprécient pas tous le nouveau look de Thor qui est très différent de ce que nous connaissons.

