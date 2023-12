GOG : un nouveau jeu gratuit à l’histoire passionnante, ne le manquez pas

Le prochain jeu gratuit disponible sur GOG vient juste de fuiter. Il devrait plaire aux fans de Life is Strange et de jeux narratifs en général, puisqu’il propose une expérience du même acabit.

© GOG

Si vous n’avez pas envie de vous ruiner en achetant un jeu PC, vous pouvez compter sur GOG, Steam ou encore l’Epic Games Store pour récupérer des jeux gratuits. Les boutiques en ligne se montrent particulièrement généreuse en cette fin d’année.

GOG offre des titres de qualité aux joueurs depuis le début du mois de décembre. La plateforme de CD Projekt fait un dernier cadeau au public avant 2024. Vous pouvez récupérer dès maintenant un nouveau jeu gratuit à ajouter à votre bibliothèque.

Un jeu gratuit à récupérer sur GOG, les fans d’aventures narratives vont aimer

Dès aujourd’hui, GOG proposera un nouveau jeu gratuit aux joueurs. Selon billbil_kun, un leaker extrêmement fiable, les joueurs pourront récupérer South of the Circle à partir de ce 29 décembre à 15h. Il suffira d’accepter de recevoir la newsletter de GOG et de CD Projekt pour ajouter le titre à votre bibliothèque. Ensuite, vous pourrez y accéder quand vous voulez.

South of the Circle vous plonge dans une aventure narrative touchante qui devrait plaire aux amateurs des jeux de Quantic Dream ou de DON’T NOD. Le jeu raconte l’histoire de Peter et Clara, des universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique. L’évolution de la relation entre les deux personnages en fonction de vos choix fait tout le sel de South of the Circle.

© 11 bit Studios

« L’intrigue principale pose des questions sur les conséquences des chemins empruntés dans la vie et sur la manière dont ils ont influencé notre carrière et le grand amour dans le prisme du passé et de l’avenir », indique la description du titre offert par GOG. L’œuvre de State of Play (oui, le studio porte le nom de l’événement PlayStation) possède un style artistique particulièrement marqué, lui donnant un vrai charme.

La note Metacritic de 75/100 attribuée par la presse à South of the Circle (6,5/10 par les joueurs) pourrait vous convaincre d’essayer le jeu. Ce serait regrettable de rater cette occasion puisque le titre sera gratuit sur GOG pendant quelques jours.