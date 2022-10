Google Chrome annonce la fin de la prise en charge de Windows 7 et 8.1 en 2023

Google vient d’annoncer que Chrome ne prendra plus en charge les ordinateurs tournant sous Windows 7 et Windows 8.1 en 2023. Les utilisateurs pourront continuer à l’utiliser, mais cela posera évidemment problème pour la sécurité.

Tous les ordinateurs qui tournent encore sous Windows 7 et Windows 8.1 ne pourront bientôt plus utiliser Chrome en toute sécurité. L’un des navigateurs web les plus populaires ne les prendra plus en charge à compter de février 2023. Les utilisateurs pourront continuer à l’utiliser, mais ils ne bénéficieront plus des prochaines mises à jour. Ce n’est évidemment pas idéal pour surfer sur le web en toute sécurité.

Google Chrome © Google

Sorti en 2009, Windows 7 est « mort » depuis le 14 janvier 2020, date à laquelle Microsoft a officiellement mis fin à son support. Quant à Windows 8.1 sorti en 2013, sa fin de vie est programmée pour le 10 janvier 2023. Les mises à jour logicielles et l’assistance technique Microsoft ne prendront plus en charge Windows 8.1 après cette date.

Chrome 110 mettra officiellement fin à la prise en charge de Windows 7 et 8.1

Google a annoncé que : « avec la sortie de Chrome 110 (provisoirement prévue pour le 7 février 2023), nous mettrons officiellement fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8.1. Vous devrez vous assurer que votre appareil exécute Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les futures versions de Chrome ».

Windows 7 est déjà obsolète et Windows 8.1 le sera bientôt. On peut donc penser que la fin de la prise en charge par Google Chrome ne pose aucun problème. En réalité, de nombreux utilisateurs seront impactés en février 2023. En effet, selon les chiffres de Statcounter GlobalStats en septembre 2022, Windows 7 tourne encore sur 10,68 % des ordinateurs Windows dans le monde. Quant à Windows 8.1, il est exécuté sur 2,7 % des PC Windows du monde.

Cela représente des dizaines de millions d’ordinateurs qui ne pourront bientôt plus utiliser Google Chrome en toute sécurité. Les utilisateurs devront faire la mise à niveau vers Windows 10/11 ou acheter un nouvel ordinateur compatible. À l’heure actuelle, Windows 10 est encore la version la plus populaire avec 71,87 % des ordinateurs Windows qui l’utilisent. Le nouveau Windows 11 qui a récemment fait le plein de fonctionnalités a encore du mal à gagner en popularité. Il n’est installé que sur 13,56 % des PC Windows.

Source : The Verge