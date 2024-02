Google Messages : ces nouvelles fonctionnalités vont vous faciliter la vie

© Envato

Google Messages travaille d’arrache-pied sur de nouvelles fonctionnalités. Alors que les animations secrètes commencent à s’immiscer dans l’application, The SpAndroid révèle que d’autres nouveautés sont chantier. Le leaker a farfouillé dans la dernière mouture bêta, lui permettant de mettre au jour plusieurs nouvelles fonctions qui devraient arriver prochainement dans l’application.

La plus notable concerne directement l’appareil photo. Pour rappel, il est possible de l’ouvrir lorsque vous composez un message. Un raccourci pratique qui vous permet de prendre une photo et de l’envoyer rapidement à votre destinataire. Cet outil est toutefois limité à certaines fonctions à l’instar du flash, du zoom, du ratio d’aspect ou encore du retardateur. Mais cela devrait changer à l’avenir.

Google Messages va ajouter des effets de caméra pour vous aider à éditer vos photos

Et pour cause, plusieurs chaînes de caractères font allusion à l’affichage et à la désactivation des “effets de caméra”. On peut ainsi supposer qu’ils seront introduits prochainement dans Google Messages. Reste à savoir ce qui se cache derrière cette formule. Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir de filtres et d’effets permettant d’éditer facilement des clichés.

Par ailleurs, Google chercherait à épurer l’interface de sa messagerie. Lorsque vous appuyez sur la loupe de recherche, l’application affiche actuellement les derniers contacts avec qui vous avez conversé. Dans la dernière version bêta, notre informateur est parvenu à activer un flag (fonction expérimentale) qui a permis de faire disparaître la liste de contacts récents.

A lire > Google Messages ajoute 7 fonctionnalités qui vont enrichir vos conversations

Autre petit ajustement en chantier : lorsqu’un brouillon est enregistré, vous obtenez un aperçu de ce dernier sur la page d’accueil de Google Messages. De quoi vous rappeler qu’un brouillon attend dans une conversation spécifique. Google pourrait toutefois mettre fin à cette affichage automatique. En activant un flag, The SpAndroid est parvenu à supprimer l’aperçu du brouillon (cf la conversation avec RCS International ci-dessous).

Comme nous l’avions déjà évoqué, Google Messages planche également sur un outil d’édition des messages envoyés que la communauté attend de pied ferme. Encore au stade expérimental, celui-ci peut déjà être activé grâce à un flag.

Selon 9to5Google, un double tapotement pourrait en outre permettre à l’avenir de réagir plus rapidement aux messages. L’application sera enfin propulsée par l’IA à l’avenir grâce à Gemini.