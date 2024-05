Google : l’IA va bouleverser votre manière de faire des recherches

© Envato

Google met à profit l’IA dans toutes les strates de son écosystème. Et son moteur de recherche n’y échappe pas. Lors de la conférence Google I/0 qui s’est tenue ce mardi, le géant a révélé comment l’intelligence artificielle allait bouleverser notre manière de faire des recherches en ligne. A l’avenir, un texte rédigé par l’IA apparaîtra au sommet des résultats. Il s’agira d’une synthèse de plusieurs sources générée par Gemini.

Les utilisateurs auront la possibilité de cliquer sur des suggestions de questions supplémentaires pour explorer davantage le sujet. Les sources citées dans le résumé seront cliquables grâce à des vignettes. Mais il est probable que les utilisateurs se contentent de consulter simplement la synthèse qui devrait apporter une réponse à leur question. La liste traditionnelle des sites Web sera toujours accessible, en scrollant vers le bas.

Google : l’IA va changer le moteur de recherche

C’est un bouleversement profond pour le moteur de recherche. Nommée AI Overview, cette fonctionnalité est en phase d’expérimentation depuis près d’un an. En cours de déploiement aux Etats-Unis, les résumés par l’IA se propageront dans d’autres pays dans le courant de l’année. “Les gens aiment pouvoir obtenir à la fois un aperçu rapide d’un sujet et des liens pour en savoir plus. Nous avons constaté qu’avec les aperçus IA, les utilisateurs utilisent davantage la recherche et sont plus satisfaits de leurs résultats”, assure Google.

On peut toutefois craindre que cette nouvelle fonctionnalité de recherche mette à mal l’audience de certains sites, les utilisateurs n’ayant plus forcément à cliquer sur les liens pour accéder à l’information. Google s’en défend sur blog, assurant que “les liens inclus dans les aperçus AI génèrent plus de clics que si la page était apparue comme une liste Web traditionnelle pour cette requête”. Il risque toutefois d’y avoir des pots cassés, certains sites ne parvenant plus à générer du trafic comme jadis.

D’autres fonctionnalités seront ajoutées à l’avenir dans cette nouvelle expérience de recherche. Il sera notamment possible de poser plusieurs questions complexes en une fois. Vous recherchez une nouvelle salle de sport et vous souhaitez qu’elle soit bien notée, située dans une zone particulière et accessible à des tarifs avantageux ? Une seule recherche suffira pour obtenir des suggestions basées sur vos critères. Dans un premier temps, cette option sera expérimentée dans Search Labs pour les requêtes en anglais aux Etats-Unis.

Des outils de planification (recettes, fêtes, rendez-vous galants, entraînements) sont également en préparation. Il sera aussi possible à terme de soumettre des vidéos pour obtenir l’aide de l’IA. “La recherche vidéo vous évite de perdre du temps à trouver les mots appropriés pour décrire votre problème”, explique Google.

La recherche vidéo sera réservée aux utilisateurs de Search Labs aux États-Unis avant de se déployer dans dans d’autres régions.