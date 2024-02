Google Maps : ils se retrouvent au milieu des crocodiles à cause de l’application

© Queensland Department of Environment and Science

Il ne faut pas se fier les yeux fermés à Google Maps. Bien que très puissante, l’application n’est pas forcément très fiable dans les régions reculées où la nature domine. En Australie, une jeune femme s’était notamment retrouvée en plein désert sans eau ni nourriture après avoir suivi un itinéraire inadapté. Google Maps a décidément bien du mal avec le pays des kangourous. Deux touristes allemands viennent d’en faire les frais.

On peut dire qu’ils l’ont échappé belle. Philipp Maier et Marcel Schoene se rendaient en voiture de Cairns à Bamaga, dans le nord du Queensland. L’application de navigation Google Maps les a alors envoyés sur un ancien chemin de terre serpentant à travers le parc national d’Oyala Thumotang. Pas de quoi leur mettre la puce à l’oreille : “Peut-être que la route principale est fermée à cause d’une rivière en crue”, s’imaginaient-ils. Sauf qu’au bout de 60 km, leur Nissan Navara s’est enlisée dans la boue.

A lire > Google Maps demande à un conducteur de foncer dans un arbre

Google Maps : ils se retrouvent dans la nature hostile après avoir suivi l’itinéraire

Bloqués, les deux voyageurs étaient en outre privés de réseau. Ils ont alors décidé de marcher pour chercher du secours. Un véritable périple dans la faune où ils ont bravé courageusement les éléments. Les touristes ont notamment dû éviter les animaux sauvages, traverser des rivières tout en résistant aux orages et à la chaleur accablante.

“Nous avons vu des cochons sauvages, de gros taureaux, la nuit, ils devenaient agressifs et essayaient de s’approcher de nous”, se souvient Marcel. “Et nous avons vu un crocodile dans la dernière crique et un petit serpent-tigre qui rampait juste devant nous”, ajoute-t-il. Au bout d’une semaine, ils sont finalement arrivés à Coen où ils ont pu trouver de l’aide. Leur voiture a été délogée sous la supervision de Roger James, garde forestier du Queensland Parks and Wildlife Service.

“Ces hommes se sont retrouvés à pied dans des conditions oppressantes et, même s’ils disposaient de provisions et d’un abri pour dormir, ils ont beaucoup de chance d’être en vie”, estime-t-il. Et de donner un conseil avisé : “Les gens ne devraient pas faire confiance à Google Maps lorsqu’ils voyagent dans des régions reculées du Queensland. Ils doivent plutôt suivre les panneaux, utiliser des cartes officielles ou d’autres appareils de navigation”.

Aux Etats-Unis, un père de famille s’est noyé après avoir écouté Google Maps et emprunté une route très dangereuse. Plus récemment, un randonneur s’est retrouvé piégé à flanc de montagne après avoir suivi les indications du GPS. Il a dû être être pris en charge par un hélicoptère.

En Australie, deux touristes se sont enlisés après avoir suivi un ancien chemin de terre.

En cause, Google Maps qui leur a suggéré cet itinéraire inadapté.

Les deux voyageurs ont dû arpenter la nature sauvage pour trouver de l’aide.

Source