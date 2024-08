Google Maps simplifie son interface sur iPhone, voici les changements

© Envato

Google Maps est une application de navigation incontournable. Tant et si bien que le moindre changement est scruté de près par la communauté. Il y a quelques semaines, l’application Android a subi une petite refonte. Sa barre de navigation se compose désormais de trois onglets au lieu de cinq (Découvrir, Enregistrés, Contribuer). Une simplification bienvenue qui s’invite aussi à présent sur la version iOS du service de cartographie.

Google Maps : la barre de navigation est désormais composée de trois onglets

9to5Google a repéré le changement sur la version 6.129.1 de l’application. L’idée est à nouveau de désencombrer l’interface dans un souci de praticité pour les utilisateurs. L’organisation avec cinq onglets n’est désormais plus la norme. Google a décidé de retirer les onglets “Aller” et Updates”. La barre inférieure se compose à présent seulement des outils “Découvrir”, “Vous” (qui remplace “Enregistrés”) et “Contribuer”.

Vous pouvez aussi accéder aux sections “Notifications” et “Messages” en actionnant le fameux onglet “Vous”. Les trajets enregistrés, les lieux à visiter et les adresses sauvegardées sont également disponibles dans cette rubrique. Si cette refonte n’a rien de révolutionnaire, elle a le mérite de rendre Google Maps un peu moins encombré sur iOS. Ce qui devrait permettre d’améliorer l’expérience utilisateur.

Toujours au rayon des nouveautés, sachez que Google Maps bénéficie de nouvelles fonctionnalités pratiques sur CarPlay. Le signalement d’accidents et le compteur de vitesse ont été intégrés récemment. Par ailleurs, l’application de navigation est désormais capable de nous informer précisément sur la propagation d’un feu de forêt en Europe.