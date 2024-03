YouTube sur TV fait peau neuve : voici tous les changements apportés à l’interface

L’application YouTube pour TV fait peau neuve ! L’interface a été repensée pour rendre l’expérience plus interactive avec à l’esprit que l’utilisateur n’a qu’une télécommande à sa disposition comme contrôleur. Voici tous les changements apportés au design de l’UI.

©Envato

L’année dernière, YouTube avait droit à un traitement de faveur sur les TV Android. En revanche pour les autres téléviseurs, l’application YouTube n’a pas changé depuis un bon moment. Désormais un incontournable du petit écran, l’hébergeur de vidéos semblait se reposer sur ses lauriers, jusqu’à hier.

Dans une publication sur son blog, YouTube annonce tout un tas de changements à venir pour son application TV. Le déploiement de la mise à jour est en cours : nul doute que les Américains y auront d’abord droit, avant de traverser l’Atlantique pour se retrouver sur nos écrans. Voici toutes les améliorations sur lesquelles YouTube a planché pour la télévision.

Le design de l’application YouTube pour télévisions change

Pour les employés de Google, la problématique était la suivante : “Comment apporter les fonctions et l’interactivité familières de YouTube dans le salon tout en s’assurant que la vidéo reste au centre de l’expérience ?“, se demande la plateforme sur son blog. Autrement dit, l’utilisateur doit pouvoir rester affalé dans son canapé, tout en ayant la possibilité d’interagir un maximum avec le contenu.

À lire > YouTube : cette fonctionnalité disparaît si vous n’êtes pas connecté à votre compte Google

L’une des solutions retenues est la possibilité de regarder les vidéos sur TV dans un lecteur plus petit, tout en lisant les commentaires à côté. Auparavant, les commentaires et d’autres éléments de l’UI s’affichaient par-dessus le lecteur, empêchant de voir tout le côté droit de la vidéo correctement. Les équipes de la plateforme auraient essayé plusieurs prototypes du lecteur et analysé les commentaires des bêta-testeurs, pour conclure que “masquer la vidéo serait préjudiciable à l’expérience de visionnage“.

L’affichage des commentaires, avant et après la mise à jour © YouTube

Une flopées de fonctionnalités sont plus accessibles sur YouTube pour TV

Ce sont aussi les descriptions qui sont mieux mises en évidence dans la nouvelle interface. Ce design permet également d’accéder plus facilement à certaines fonctionnalités désormais largement usitées comme :

Les chapitres

Les moments-clés

L’achat de produits

© YouTube

L’application TV affiche aussi maintenant le nombre de likes, le nombre de vues et la date de publication de la vidéo. La fenêtre de recherche de vidéos peut aussi s’ouvrir lorsque le lecteur est en mode plein écran. YouTube indique prévoir d’étendre cette fonctionnalité en ajoutant d’autres possibilités d’interaction, avec l’affichage multiple par exemple.

Alors que Google met fin à YouTube Kids sur les TV, voilà de quoi augmenter l’engagement des utilisateurs. Si l’application est envahie par des publicités, en rebutant plus d’un à regarder des contenus long sur YouTube TV, cette mise à jour du design pourra peut-être rendre l’expérience plus agréable et en convaincre certains de rester devant leur écran.