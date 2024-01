Google Photos : un bug avec les photos Ultra HDR efface les métadonnées

Google Photos est une application qui permet de stocker, de partager et de retoucher ses photos et ses vidéos. Elle est compatible avec le format Ultra HDR, qui offre des images plus contrastées et plus lumineuses, grâce aux écrans HDR des téléphones Pixel 6, 7 et 8. Mais il y a un hic : lorsque […]

Google Photos : l’Ultra HDR a encore quelques soucis © Google

Google Photos est une application qui permet de stocker, de partager et de retoucher ses photos et ses vidéos. Elle est compatible avec le format Ultra HDR, qui offre des images plus contrastées et plus lumineuses, grâce aux écrans HDR des téléphones Pixel 6, 7 et 8. Mais il y a un hic : lorsque l’on télécharge des photos Ultra HDR depuis Google Photos sur le web, les métadonnées sont perdues.

Les métadonnées sont des informations qui accompagnent les photos (comme la date, le lieu, la résolution ou le modèle de l’appareil). Elles sont utiles pour trier, organiser ou retrouver ses photos. Or, il semblerait que Google Photos sur le web ne soit pas capable de conserver les métadonnées des photos Ultra HDR. Plusieurs utilisateurs ont rapporté ce problème sur Reddit.

Pour le reproduire, il suffit d’activer l’Ultra HDR sur son Pixel 6, 7 ou 8, de prendre une photo, de la sauvegarder sur Google Photos, puis de la télécharger depuis le site web de Google Photos sur son ordinateur. En vérifiant les métadonnées de la photo téléchargée, on constate qu’elles sont vides. Alors que les métadonnées sont bien présentes sur la photo originale sur le téléphone, et qu’elles sont affichées dans le panneau d’information de Google Photos sur le web.

Ce bug ne concerne que les photos Ultra HDR. Les photos prises en SDR (Standard Dynamic Range) conservent leurs métadonnées lors du téléchargement depuis Google Photos sur le web.

La seule solution pour éviter ce problème ? Désactiver l’Ultra HDR sur son téléphone, ou utiliser un autre moyen pour transférer ses photos, comme un câble USB ou un autre service cloud. Ce n’est pas très pratique, surtout que Google a mis en avant l’Ultra HDR lors du lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

En l’état, ce bug est peut-être passé inaperçu, car l’Ultra HDR n’est pas encore très répandu. Il n’est activé par défaut que sur les Pixel 8 et 8 Pro, et pas sur les Pixel 6 et 7. Sans parler du fait qu’il faut un écran HDR pour en profiter. Espérons que Google trouve une solution rapidement.