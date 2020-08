Google Pixel 4a : caractéristiques officielles, prix et disponibilité

Le nouveau smartphone de Google compte bien conquérir le milieu de gamme avec sa fiche technique plus impressionnante que son prédécesseur.

Crédit : Google

Les caractéristiques techniques dévoilées par le leaker Ishan Agarwal au début du mois d’août se confirment. Il vient se positionner face à des concurrents tels que l’iPhone SE 2020 et le récent OnePlus Nord.

La plus grosse évolution du Pixel 4a : son écran

Google a fait le choix d’une dalle OLED 5,81 pouces bord à bord qui permet d’offrir à l’utilisateur une immersion plus complète que sur le Pixel 3a, qui conservait de grosses bordures en haut et en bas. La caméra frontale est logée dans un poinçon assez discret dans le coin supérieur gauche de l’écran. Celui-ci a une définition FHD+ (1080 x 2 340 pixels) à 443 ppp au format 19.5:9.

Il dispose du Mode Always-On-Display qui lui permet de maintenir un affichage permanent ainsi que de la fonctionnalité « En écoute. ». Elle permet au téléphone d’écouter en permanence ce qu’il se passe autour de lui et d’afficher le nom des morceaux de musique qu’il reconnait. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz. Google a fait le choix de conserver le lecteur d’empreinte digitale au dos du smartphone au lieu de l’inclure dans l’écran, protégé par du Gorilla Glass 3.

Photo : Google s’appuie sur des bases solides

L’unique capteur arrière est hérité du Pixel 4. Il s’agit d’un objectif 12.2 Mpx avec une ouverture f/1.7 et une largeur de pixel de 1,4 μm. Elle est placée dans un carré avec le flash. Le capteur 8 Mpx placé à l’avant a lui une ouverture de f/2 et une largeur de pixel de 1,12 μm. Ils permettront d’obtenir de très belles photos, notamment en mode nuit. Les Google Pixel disposent également d’un mode d’astrophotographie exceptionnel qui vous permettra de capturer des clichés saisissants des étoiles.

Toujours plus de puissance

Le Pixel 4a est équipé d’un Snapdragon 730 et d’un GPU Adreno 618, épaulé par 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage. C’est 2 Go de plus que sur le Pixel 3a. On retrouve également la fameuse puce Titan M de Google, qui permet de protéger les données stockées en local les plus sensibles en sécurisant l’écran de verrouillage et en renforçant le chiffrement. Un premier benchmark du téléphone avait d’ailleurs déjà été dévoilé.

Côté batterie, sa capacité de 3140 mAh devrait permettre au téléphone de tenir la journée. Cependant, n’espérez pas une autonomie de deux jours comme avec le Mi Note 10 Lite. Elle se recharge en 18W, uniquement en USB-C.

Pour le plus grand bonheur des audiophiles, le Pixel 4a conserve une prise jack 3.5 mm. On note également que le téléphone est compatible avec les eSIM. Le téléphone n’est pas compatible WiFi 6, il faudra se contenter du WiFi 5. Il supporte le Bluetooth 5.1 et le NFC. Le téléphone est livré avec des haut-parleurs stéréo, ce qui est très rare dans cette gamme de prix.

Prix et disponibilité

Les précommandes du Pixel 4a seront ouvertes le 10 septembre, pour une sortie le 1er octobre. Il sera disponible au prix de 349 € sur le Google Store France, mais également chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, Fnac / Darty et Boulanger. C’est 50€ de moins que le Pixel 3a l’année dernière. Un seul coloris sera disponible à la vente : Simplement Noir.

En achetant un Pixel, vous bénéficiez d’un abonnement de 3 mois offerts aux différents services premium de Google, soit l’équivalent de 59,97 € offerts. Vous avez aussi accès à 100 Go de stockage dans le cloud de Google.