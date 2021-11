Google Pixel : il commande un Pixel 6 et reçoit gratuitement un Pixel 6 Pro

Un utilisateur a gratuitement reçu un Google Pixel 6 Pro alors qu’il avait commandé un Pixel 6 avec le programme d’achat avec reprise de son ancien téléphone. Son colis contenait les boîtes des Pixel 6 et 6 Pro, mais celle du Pixel 6 a été déchirée et son contenu volé.

Les nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro qui utilisent pour la première fois un processeur maison sont disponibles en magasin depuis le 25 octobre. Sur Reddit, l’utilisateur « u/plorfky » a raconté la mésaventure qu’il a eue en commandant un Pixel 6. Heureusement pour lui, la situation aurait pu être pire.

Google Pixel 6 Pro – Crédit : Google

L’utilisateur a commandé un Pixel 6 avec le programme d’achat avec reprise de Google. Celui-ci consiste à commander un nouveau Pixel en choisissant d’ajouter la trousse d’achat avec reprise. Cela vous permet de recevoir le nouveau smartphone et de transférer les données de l’ancien vers le nouveau. Vous renvoyez ensuite l’ancien smartphone dans la trousse dédiée. Comme Google l’explique, « vous recevrez un courriel confirmant la valeur du téléphone et l’émission d’un crédit dans un délai de deux à cinq jours sur la carte utilisée pour effectuer l’achat ».

Le Pixel 6 a été volé dans le colis, mais la boîte du Pixel 6 Pro est restée intacte

L’utilisateur Reddit a reçu son colis envoyé avec FedEx. Celui-ci devait contenir la boîte du Pixel 6 et la trousse d’achat avec reprise pour renvoyer son ancien smartphone. Il a expliqué que : « le colis était saccagé, alors j’ai décidé de filmer en l’ouvrant. À l’intérieur, il y avait 2 boîtes, une pour le Pixel 6 dans la couleur que j’ai commandée et une pour un Pixel 6 Pro ». La trousse d’achat avec reprise était manquante dans son colis.

De plus, la boîte du Pixel 6 avait été déchirée et son contenu entièrement volé. En effet, quelqu’un lui a volé son nouveau Pixel 6, mais n’a pas touché au Pixel 6 Pro dont la valeur est pourtant supérieure. Selon notre test, le Google Pixel 6 Pro pourrait même bien être le meilleur photophone de 2021. Comme l’utilisateur l’a dit, « pourquoi quelqu’un volerait-il un Pixel 6 et le remplacerait-il par un Pixel 6 Pro ? ».

S’inquiétant de ne pas pouvoir profiter de la garantie avec son Pixel 6 Pro, il a contacté le service d’assistance Google pour connaître la démarche à suivre. Pour le moment, Google ne lui a pas demandé de renvoyer le Pixel 6 Pro. Le service client lui a même assuré qu’il pouvait configurer son Pixel 6 Pro. Tout est bien qui finit bien pour cet utilisateur qui a finalement obtenu une mise à niveau gratuite vers le Google Pixel 6 Pro.

Source : phoneArena