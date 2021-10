Google Pixel 6 et 6 Pro officiels : prix, date de sortie, photo, design, fiche technique

Avec leur processeur « made in Google », un design très original (qui plaira ou pas !) et des caractéristiques techniques intéressantes, les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne manquent pas d’originalité. Ils sont de plus proposés à des prix raisonnables…

Depuis le mois d’août, les fuites concernant les smartphones Google de cette fin d’année, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont légion. Aujourd’hui, les deux nouveaux modèles sont dévoilés officiellement. Faisons un point sur les prix et leurs caractéristiques techniques, en attendant les premiers tests, qui seront publiés en début de semaine prochaine.

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pixel 6, les smartphones qui osent tout

Comme ont pu le montrer les nombreuses photos qui ont circulé sur le Web ces dernières semaines, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se distinguent de tous les smartphones actuels par leur design, pour le moins original. Avec leur module photo traversant, les Pixel 6 ne vont pas manquer de créer un certain clivage parmi les acheteurs potentiels. En effet, leur dos en verre arbore un bloc photo noir qui s’étend sur toute la largeur des smartphones. Au passage, cela permet à Google d’innover en tentant des dos en bicolores : noir carbone / gris et gris océan / vert clair. Il est à noter que le second duo de teintes n’est proposé que pour le Pixel 6 !

On constate donc que contrairement à ce qui avait pu être envisagé, le choix en termes de coloris sera plutôt restreint pour le Pixel 6 Pro ! D’autre part, on peut regretter que certains coloris, rose / rouge et beige / orange, ne soient pas disponibles en France…

Google Pixel 6 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Les Pixel 6 utilisent pour la première fois un processeur Google

Seconde grosse originalité des Pixel 6 et 6 Pro : leur processeur n’est pas signé Qualcomm ! En effet, ils n’embarquent le Snapdragon 888, comme leurs concurrents haut de gamme, mais une puce développée par Google, appelée Tensor. Celle-ci intègre huit cœurs, dont deux cadencés à 2,8 GHz, deux autres à 2,25 GHz et quatre à 1,8 GHz. Elle se place donc en concurrence du Snapdragon 888. Et si les premiers benchmarks réalisés il y a plus d’un mois s’étaient révélés peu convaincants, il faudra attendre notre test publié la semaine prochaine pour savoir si la puce Tensor peut réellement s’affirmer comme un concurrent sérieux au processeur haut de gamme de Qualcomm.

Voici les autres caractéristiques techniques des Pixel 6 et Pixel 6 Pro :

Pixel 6 Pixel 6 Pro Ecran OLED 6,4 pouces, 1080 x 2400 pixels, 90 Hz 6,7 pouces, 3120 x 1440 pixels, 120 Hz Dimensions / Poids 15,8 x 7,5 x 0,9 cm, 207 g 16,4 x 7,6 x 0,9 cm, 210 g Batterie 4600 mAh, recharge sans fil Qi 21 Watts 5000 mAh, recharge sans fil Qi 23 Watts Mémoire / Stockage 8 Go / 128 Go 12 Go / 128 Go Capteur Photo principal 50 Mégapixels (OIS) 50 Mégapixels (OIS) Capteur grand angle 12 Mégapixels 12 Mégapixels Capteur téléobjectif – 48 Mégapixels (zoom optique 4x) Capteur frontal 8 Mégapixels 11,1 Mégapixels

A lire aussi >Android, iOS : quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2021 ?

Pour le reste, les deux smartphones ont l’avantage d’être totalement étanches, puisqu’ils sont certifiés IP68, et d’intégrer des haut-parleurs stéréo. En revanche, point de lecteur de cartes mémoire microSD à l’horizon. De même, on pourra regretter que Google cède à la mode qui consiste à ne plus fournir d’adaptateur secteur. La recharge de la batterie pourra s’effectuer avec un bloc mural compatible PD 3.0 PPS (vendu quelques diazines d’euros) de 30 Watts, qui devrait permettre de retrouver 50 % de la charge maximale en 30 minutes. Enfin, signalons que l’écran est protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass Victus (Gorilla Glas 6 pour le dos).

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les précommandes des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro débutent aujourd’hui, jusqu’au 27 octobre, pour une disponibilité dès le lendemain, soit le 28 octobre.

Côté prix, on retrouve des tarifs plus élevés qu’avec la génération précédente. Le Pixel 6 est proposé à 649 €, c’est 20 € de plus que le Pixel 5. Son grand frère, le Pixel 6 Pro, nous rappelle quant à lui l’envolée tarifaire du Pixel 4 et s’affiche à 899 €. Sachons mesure garder. Sur le papier, il n’a pas grand-chose à envier aux ténors du secteur, Oppo Find X3 Pro et Galaxy S21 Plus en tête, tout en étant moins cher.

En bonus pour toute précommande, l’excellent casque Bluetooth à réduction de bruit Bose 700 – d’une valeur de 300 euros tout de même ! – est offert (lire notre test du Bose 700).