Google Play Games : les jeux Android disponibles sur Windows en 2022

Les jeux PC n’ont qu’à bien se tenir : les jeux mobile disponibles sur Android dans le Google Play Store seront bientôt disponibles sur Windows. Google va sortir une application Windows l’année prochaine qui permettra de jouer à ses jeux Android favoris sur un PC ou un ordinateur portable ou une tablette sous Windows.

Google Play Games : un grand nombre de jeux Android seront jouables sur PC dès 2022

Principal avantage : la possibilité de continuer sur son PC une partie commencée sur mobile. Les joueurs pourront en effet « passer de manière transparente d’un téléphone, d’une tablette, d’un Chromebook à un PC Windows », ou vice-versa, explique Greg Hartrell, directeur produit des jeux sur Android et Google Play chez Google.

Google n’a établi aucun partenariat avec Windows pour concevoir cette application, selon le porte-parole de Google, Alex Garcia-Kummert. Le géant californien a présenté sa future application Windows à l’occasion des Games Awards 2021, qui a sacré « Meilleur jeu de l’année » It Takes Two, un jeu coopératif au gameplay unique en son genre.

Les jeux Android seront exécutés sur Windows sans passer par le cloud, rassure Google

Google n’a pas encore beaucoup détaillé de quelle manière les applications Android seront émulées sur Windows. Ce qui semble certain, c’est que les jeux seront exécutés localement au lieu d’être diffusés depuis le cloud. « L’application n’impliquera pas de streaming de jeux, et sera installable sur Windows 10 et suivants », a déclaré Greg Hartrell.

Microsoft a déjà fait un pas en direction d’Android, mais sans l’aide de Google. Le géant de l’informatique s’est associé à Amazon pour permettre aux utilisateurs de Windows d’installer des applications natives sous Android à partir de l’Amazon App Store. Mais cela ne concerne qu’un tout petit nombre de jeux vidéo, aussi la porte reste-t-elle grand ouverte pour Google, qui va pouvoir combler ce vide en proposant un très grand nombre de titres jouables dès l’année prochaine sur les PC.

