Epic Games Store : deux jeux gratuits sont disponibles cette semaine, foncez !

Chaque jeudi, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs titres à ses utilisateurs. Dans quelques heures, vous allez pouvoir mettre la main sur The Big Con et Town of Salem 2 sans débourser le moindre centime. On vous présente ces deux jeux gratuits.

L’Epic Games Store continue de faire de l’ombre à Steam, la plateforme ayant notamment franchi la barre des 270 millions de joueurs. Pour attirer de nouveaux adeptes, l’EGS propose chaque semaine des cadeaux appréciables. Les utilisateurs peuvent récupérer des jeux sans rien dépenser. Après avoir offert The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition et Thief, ils ont notamment pu mettre la main sur Ghostrunner, un jeu d’action primé par la critique.

Celui-ci sera encore disponible gratuitement pendant quelques heures. Deux autres jeux seront ensuite offerts du 18 au 25 avril :

The Big Con

Town of Salem 2

The Big Con et Town of Salem 2 sont gratuits pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Développé par Mighty Yell, The Big Con vous met dans la peau d’une adolescente arnaqueuse nommée Ali. Cette lycéenne va abandonner son stage de musique pour voyager à travers l’Amérique des années 90. Sa mission ? Assurer la survie du vidéoclub familial menacé par des usuriers. Pour rembourser les dettes contractées, vous devrez amasser de l’argent en volant et en réalisant des escroqueries diverses et variées.

Dans un registre bien différent, Town of Salem 2 plaira aux amateurs de jeux de déduction sociale. Vous serez plongé dans la ville de Salem où il faudra dénouer un nouveau mystère à chaque partie. Vous pourrez défier jusqu’à 15 joueurs en ligne. 50 rôles uniques seront disponibles, chacun ayant des objectifs et des capacités qui leur sont propres. Il faudra faire preuve d’observation mais aussi nouer des alliances, tromper et mettre sur pied des stratégies pour découvrir les autres rôles et cacher votre identité.

Une fois que vous aurez récupéré ces deux jeux, ils vous appartiendront à vie. Vous aurez une semaine pour mettre la main dessus à partir du jeudi 18 avril, 17 h. Pour rappel, ces version de Windows ne sont plus supportées par l’Epic Games Store : Windows 7, 8 et 10 32 bits.