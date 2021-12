The Game Awards 2021 : liste complète des gagnants

L’événement mondial The Game Awards 2021 se tient aux États-Unis et récompense les jeux vidéo les plus importants et les plus appréciés de cette année. La catégorie la plus prestigieuse est le Jeu de l’année, mais il existe beaucoup de prix dans des catégories spécialisées : Meilleur jeu en cours de développement, Meilleure narration ou encore Meilleure direction artistique.

À lire aussi > Epic Games Store : vous pouvez enfin ajouter des jeux à votre panier

Deathloop et Ratchet & Clank : Rift Apart favoris pour le Jeu de l’Année 2021

Parmi les favoris pour le meilleur jeu vidéo de l’année 2021, citons Deathloop et Ratchet & Clank : Rift Apart parmi les nominés. D’autres grands noms sont en lice pour la récompense suprême, notamment Metroid Dread, It Takes Two et Psychonauts 2.

Halo Infinite a été le premier à donner le coup d’envoi de la pluie de récompenses, en remportant le trophée du « Choix du joueur »… alors que le jeu n’a été lancé qu’il y a seulement 24 heures, et que beaucoup des joueurs votants n’ont pas eu le temps de l’apprécier. Pour cette même raison, Halo Infinite n’était pas éligible pour les autres catégories des Game Awards 2021.

À lire aussi > Zelda Breath of the Wild : il reproduit le bouclier archéonique qui s’ouvre et se ferme avec des lumières

Game Awards 2021 : découvrez les nominés et les gagnants dans toutes les catégories de récompenses

Le livestream de la remise des Game Awards 2021 est visibles sur Youtube dans la vidéo ci-dessous.

Voici la liste des jeux vidéo nominés pour chaque catégorie de récompenses, ainsi que les gagnants lorsqu’ils étaient connus à l’heure où nous écrivions cet article.

Jeu de l’année

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Choix des joueurs

GAGNANT Halo Infinite

Metroid Dread

It Takes Two

Forza Horizon 5

Resident Evil Village

Meilleure direction de jeu

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Meilleur jeu en cours de développement

Apex Legends

Call of Duty : Warzone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur jeu indépendant

12 Minutes

Death’s Door

GAGNANT Kena : Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Meilleur espoir du jeu indépendant

Kena : Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

La ville oubliée

Valheim

Meilleure narration

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange : True Colors

GAGNANT Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Meilleure direction artistique

GAGNANT Deathloop

Kena : Le Pont des Esprits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

The Artful Escape

Meilleure partition et meilleure musique

Cyberpunk 2077

Deathloop

GAGNANT NieR Replicant ver.1.22474487139

Les Gardiens de la Galaxie (Marvel)

The Artful Escape

Meilleur design audio

Deathloop

GAGNANT Forza Horizon 5

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Meilleure interprétation

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen, Life is Strange : True Colors

Giancarlo Esposito : Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley : Colt Vahn, Deathloop

GAGNANT Maggie Robertson : Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha : Julianna Blake, Deathloop

Meilleur jeu à impact

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicorée

GAGNANT Life is Strange : True Colors

No Longer Home

Meilleure communauté de fans

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur jeu mobile

Fantasian

GAGNANT Genshin Impact

League of Legends : Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokémon Unite

Meilleur jeu VR/AR

Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Meilleur jeu d’action

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

GAGNANT Returnal

Meilleur jeu d’action/aventure

Les Gardiens de la Galaxie (Marvel)

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

GAGNANT Tales of Arise

Meilleur jeu de combat

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Les Chroniques d’Hinokami

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood : Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Meilleur jeu familial

Il faut être deux

Mario Party Superstars

Nouveau Pokémon Snap

Super Mario 3D World + La Fureur de Bowser

WarioWare : Get It Together !

Meilleur jeu Sport/Racing

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Meilleure simulation/stratégie

Age of Empires IV

Evil Genius 2 : World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu multijoueur

Back 4 Blood

GAGNANT It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Le plus attendu

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Ouest interdit

Suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Starfield

Innovation en matière d’accessibilité

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Les Gardiens de la Galaxie (Marvel)

Ratchet & Clank : Rift Apart

The Vale : Shadow of the Crown

Créateur de contenu de l’année

GAGNANT Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Meilleur jeu e-sport

Call of Duty

CS:GO

DOTA 2

League of Legends

Valorant

Meilleur athlète e-sport

Chris « Simp » Lehr

Heo « ShowMaker » Su

Magomed « Collapse » Khalilov

GAGNANT Oleksandr « s1mple » Kostyliev

Tyson « TenZ » Ngo

Meilleure équipe E-sports

Atlanta FaZe (COD)

DWG KIA (LOL)

GAGNANT Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (DOTA 2)

Meilleur entraîneur E-sports

Airat « Silent » Gaziev

Andrey « ENGH » Sholokhov

Andrii « B1ad3 » Horodenskyi

James « Crowder » Crowder

GAGNANT Kim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur événement e-sports

GAGNANT : Championnat du monde de League of Legends 2021

PGL Major Stockholm 2021

Championnat mondial de PUBG Mobile 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour : Masters Stage 2

À lire aussi > Windows vous dit si votre PC gamer est capable de lancer un jeu ou pas

Source : The Game Awards