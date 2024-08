Google vous demande de désactiver votre 2G, elle vous met en danger

© Copilot

La 5G vous permet d’accéder extrêmement rapidement à du contenu sur Internet ou encore de télécharger des fichiers en seulement quelques secondes. Bien sûr, la 4G, encore très largement utilisée en France, offre également un très bon débit.

En revanche, les réseaux 3G et surtout 2G, prochainement fermés par les opérateurs, sont déjà quasiment obsolètes. Pourtant, Google vous recommande de désactiver vous-même la 2G de votre smartphone pour vous protéger des hackers.

La 2G vous expose aux attaques de pirates informatiques, Google tire la sonnette d’alarme

Google alerte sur la menace que la 2G peut représenter pour les particuliers. La filiale d’Alphabet explique que les hackers sont capables de mettre en place des réseaux trompeurs qui se font passer pour de réelles antennes LTE ou 5G. Ensuite, ils parviennent à rétrograder la connexion du smartphone de l’utilisateur vers un ancien protocole 2G.

Les pirates peuvent alors envoyer sans problème des SMS d’hameçonnage à leurs cibles. « Cette méthode d’injection de messages contourne entièrement le réseau de l’opérateur, et donc tous les filtres anti-spam et anti-fraude sophistiqués », précise Google sur son blog. La France fait partie des pays les plus touchés par ce type d’attaques avec le Vietnam, la Norvège et la Thaïlande.

Google insiste sur le fait que vous pouvez subir la fraude nommée « SMS Blaster » tant que votre smartphone prend en charge la 2G. Rassurez-vous, il existe quand même un moyen très efficace de vous en protéger.

Depuis Android 12, vous pouvez désactiver la 2G sur votre smartphone. Voici la marche à suivre pour le faire.

Allez dans les paramètres de votre appareil

Entrez dans la section « cartes SIM & réseaux mobiles »

Cliquez sur votre carte SIM

Défilez et appuyez sur « autoriser la 2G » si l’option est activée

Ainsi, votre smartphone devrait être à l’abri de cette technique sournoise utilisée par les hackers.