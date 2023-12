Meilleur smartphone 5G : quel modèle acheter en 2023 ? 

Quel smartphone 5G acheter en 2023 ? Même si la technologie reste relativement récente en France, de nombreux smartphones sont aujourd’hui compatibles 5G. Il est possible de trouver des modèles haut de gamme et même d’entrée de gamme pour profiter du réseau mobile.

Notre top 3 des meilleurs smartphones 5G

La 5G a mis un certain temps à se déployer en France, mais depuis quelque temps maintenant, il est possible de facilement avoir accès à ce réseau mobile. De plus, tous les opérateurs proposent des forfaits adaptés. Mais surtout, le marché du smartphone 5G est en plein essor. De moins en moins de fabricants sortent des modèles non compatibles.

Toutes les marques ont des appareils compatibles dans leurs catalogues, mais comme avec tout, les prix peuvent aller de quelques centaines d’euros à plus de 1000 euros. Alors que vous cherchiez un produit d’entrée de gamme ou de haut de gamme, il est facile de trouver son bonheur. Ce comparatif va vous aider à choisir le meilleur smartphone 5G, adapté à votre usage.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide des meilleurs smartphones de 2023

One Plus Nord Ce 3 Lite 5G, le meilleur premier prix

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le One Plus Nord CE 3 Lite 5G. C’est le dernier modèle a avoir rejoint le catalogue du fabricant. Et comme indiqué dans le titre, c’est le smartphone le plus abordable pour profiter de la 5G. Évidemment ce n’est pas la seule raison de sa présence dans ce guide.

Il est équipé du processeur Snapdragon 695 5G couplé à 8 Go de ram. Cette puce offre des performances correctes, mais si vous cherchez un modèle adapté au gaming, mieux vaut passer votre chemin. Sinon, son écran embarque une dalle LCD de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement capable d’atteindre 120 Hz. La qualité de ce dernier est vraiment bonne pour cette tranche de prix. Pour la partie photo, on trouve un ensemble de 3 capteurs. Tout d’abord un grand-angle de 108 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un dernier de profondeur de 2 Mpx. À la vue de la fiche technique, on aurait pu s’attendre à une belle qualité d’image, mais à la pratique, le rendu est très médiocre. C’est la principale faiblesse de ce smartphone.

Pour finir, il dispose d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie de plus ou moins deux jours. Il est compatible avec la charge rapide 67W. Cette dernière peut charger entièrement l’appareil en moins de 45 minutes. Pour conclure, il possède une prise jack, un port pour carte mémoire microSD, mais existe seulement dans une unique version de 128 Go.

Google Pixel 7, le meilleur rapport qualité/prix

On arrive maintenant sur le Google Pixel 7. Bien que le 8 soit désormais commercialisé, la hausse conséquente de son tarif ne lui permet plus d’être considéré comme un excellent rapport qualité/prix. C’est pourquoi nous avons choisi son prédécesseur. Sans être aussi performant que la version 7 Pro, ce smartphone offre un excellent rapport qualité/prix. Et bien entendu, il est compatible 5G.

Côté technique, cet appareil embarque le processeur Google Tensor G2 couplé à 8 Go de ram. L’ensemble offre de très bonnes performances. Il est disponible dans deux versions différentes de 128 Go ou 256 Go de capacité de stockage. Au niveau de l’écran, on retrouve une dalle OLED de 6,3 pouces disposant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le volet photo, ce modèle dispose d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un grand-angle de 12 Mpx.

Sur ce point, c’est très similaire au Pixel 6. Le rendu est vraiment très bon, avec une mention spéciale pour les photos de nuits très réussies. Cependant on regrette tout de même l’absence d’un téléobjectif, mais difficile de lui reprocher à la vue de son prix. Pour finir, il possède une batterie de 4355 mAh (contre 4614 mAh pour le Pixel 6). Cette dernière va vous permettre de tenir aisément une journée voire un peu plus selon l’utilisation.

À lire aussi : notre test du Google Pixel 7

iPhone 15 Pro, le meilleur de la qualité Apple pour profiter de la 5G

Comme vu précédemment, il est possible de trouver des smartphones 5G d’entrée ou de milieu de gamme. Maintenant nous allons vous proposer un modèle haut de gamme avec l’iPhone 15 Pro.

Côté puissance, comme toujours, la qualité est au rendez-vous. Ce nouveau modèle intègre la toute dernière et surpuissante puce A17 Pro épaulée cette fois-ci par 8 Go de RAM, une première pour Apple. Ce SoC vous permettra de lancer tous les titres de l’App Store dans les meilleures conditions possibles. Côté affichage, la somptueuse dalle OLED ne bouge pas : elle est toujours impeccable avec un contraste quasi infini et des couleurs réglées aux petits oignons. Notez par ailleurs que contrairement aux smartphones Android, il n’est pas possible de changer le profil colorimétrique.

La fréquence de rafraichissement de 120 Hz contraste avec les éternels 60 Hz de l’iPhone 15 “de base”. La navigation web et sur les réseaux sociaux est bien plus agréable. Côté photo, le triple capteurs continue d’officier au dos du produit, avec toujours le zoom optique x3. Le zoom périscopique x5 est réservé à la déclinaison Pro Max. Les deux autres modules grand-angle et ultra grand-angle continuent de fournir un excellent travail pour les photos et vidéos.

Galaxy S23, l’alternative à l’iPhone 15

Pou continuer avec les appareils haut de gamme, nous allons évoquer ici la meilleure alternative à l’iPhone 14, le Galaxy S23. Il se distingue de ses deux grands frères par son tarif plus abordable et un format compact toujours séduisant. Quoiqu’il arrive, ce smartphone fait carton presque plein dans tous les domaines.

Il est équipé d’un écran Amoled de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Côté puissance, on retrouve l’excellent SoC Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 Go de ram. Difficile de trouver mieux dans un modèle Android en 2023. Seul regret, il existe uniquement dans deux versions de 128 Go ou 256 Go de stockage. Par rapport au S22, la marque coréenne a vraiment amélioré la partie autonomie du nouvel appareil. Il embarque ici une batterie de 3900 mAh. Même s’il est loin de ces concurrents ayant des batteries de 5000 mAh, cette dernière offre plus de 20 heures d’autonomie dans un usage intensif. Ce qui est vraiment correct.

Et comme souvent avec Samsung, la partie photo est excellente. On trouve un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un dernier de 10 Mpx. On note d’ailleurs la bonne efficacité du mode nuit. Sans être au niveau des deux versions haut de gamme, le Galaxy S23 est un smartphone 5G performant à un tarif officiel inférieur à 1000 euros. Mais une nouvelle fois vous pouvez vous tourner vers les versions plus haut de gamme comme le Galaxy S23+ ou le Galaxy S23 Ultra.

À lire aussi : notre test complet du Samsung Galaxy S23

Poco F5 Pro, le meilleur smartphone pour jouer en 5G

Le Poco F5 Pro mise tout sur l’expérience gaming grâce à l’intégration d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Si nous avons mesuré une chauffe pouvant aller jusqu’à 46 degrés dans nos tests, ce smartphone maîtrise très bien la chaleur et est bien répartie sur tout le modèle. Ainsi, c’est peu gênant à l’utilisation.

A l’affichage, on retrouve un bel écran Amoled 2K atteignant une fréquence d’image de 120 Hz. Les jeux prenant en charge cette valeur pourront ainsi s’afficher à 120 images par seconde. Il peut se révéler être un excellent téléviseur de poche grâce à ses prises en charge HDR10+ et Dolby Vision. Si le mode d’affichage de base affiche des couleurs trop froides, il suffira de choisir “affichage couleur originale” pour retrouver une colorimétrie irréprochable : nos tests ont relevé un Delta E moyen de 1,03. Quasiment parfait.

En revanche, il ne faudra pas vraiment compter sur lui pour produire des clichés exceptionnels. Si sur le papier, on s’approche des caractéristiques des smartphones les plus onéreux, dans la pratique, ce n’est pas très fameux. Avec des conditions lumineuses optimales, la qualité est très correcte avec un piqué et des détails bien présents. Mais dès que la nuit tombe, il va falloir rester statique au risque d’avoir des photographies floues. Pour clore ce chapitre, l’autonomie moyenne du Poco F5 Pro est compensée par une recharge très rapide de 67W.

À lire aussi : les meilleurs smartphones Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 5G, pour profiter de la 5G avec une excellente autonomie

Si vous avez besoin d’un smartphone 5G abordable et à l’excellente autonomie, alors le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est fait pour vous. En règle général, il offre un très bon rapport qualité pour modèle de milieu de gamme. Côté technique, il possède un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 ou 90 Hz. Le premier a pour vocation d’économiser la batterie.

Pour la partie processeur, il est équipé de la puce Snapdragon 695 couplée par 8 Go de ram. Les performances sont honorables, mais ce n’est pas non plus le meilleur pour le gaming. D’ailleurs, il existe dans deux versions de 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Niveau photo, il dispose d’un ensemble de 3 capteurs : un grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un dernier capteur macro de 2 Mpx. Comme d’autres appareils de cette catégorie, le rendu est plutôt bon la journée, mais la partie photo de nuit est en retrait.

Mais son principal point fort se trouve du côté de sa batterie de 5000 mAh. Cette dernière lui offre une superbe autonomie. Selon l’utilisation, il peut tenir jusqu’à deux jours loin d’une prise. Pour finir, il est compatible avec la charge rapide 67 watts. Cette dernière est capable de recharger l’appareil en 45 minutes seulement.

Realme 9 Pro+ 5G, un photophone 5G très convaincant

Pour finir, nous allons parlé du Realme 9 Pro+ 5G. C’est un smartphone 5G à prix abordable, qui se démarque de ses concurrents grâce à son volet photo particulièrement réussi. En effet, ce dernier dispose d’un ensemble de 3 capteurs. Le principal, un Sony IMX766 de 50 Mpx est vraiment excellent. Pour les deux autres, on trouve un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Les photos prises sont toutes très belles. Mention spéciale pour les clichés de nuit de bonne qualité, chose rare, même chez certains appareils plus haut de gamme.

Pour le reste, on trouve un écran de 6,4 pouces équipé de la technologie Amoled. Cependant, le taux de rafraîchissement atteint seulement 90 Hz. Mais quoiqu’il arrive, le rendu est plus que correct. Côté puissance, il embarque le processeur Dimensity 920 couplé à 6 ou 8 Go de ram selon la version. Les performances sont honorables à la vue du tarif. Enfin, il existe seulement en 128 ou 256 Go de capacité de stockage. D’ailleurs on peut regretter l’absence du support pour une carte mémoire microSD. Enfin, sa batterie de 4500 mAh offre une autonomie suffisante pour tenir une journée. Il est compatible avec la charge rapide 60W qui est capable de recharger l’appareil à 100% en moins de 45 minutes.

En bref, si vous cherchez un photophone abordable et compatible 5G, le Realme 9 Pro+ 5G est le meilleur choix possible.

À lire aussi : notre test complet du Realme 9 Pro + 5G

🤔 Quels sont les avantages d’un smartphone 5G ?

Pour résumer simplement, le débit de la 5G revient à posséder de la fibre optique sur votre smartphone. La 5G est tout simplement 10 fois plus rapide que la 4G. Elle offre une connexion plus stable. Cela est intéressant quand on se retrouve dans des lieux bondés et que le réseau est relativement saturé. Et si vous avez l’habitude de télécharger des éléments volumineux ou de regarder des films en 4K sur votre appareil, la 5G devient presque essentielle.

Pour le reste, comme vous avez pu le constater au cours de ce guide, il est possible de trouver des modèles compatibles pour tous les budgets et avec des fiches techniques très variées. Seul bémol, l’autonomie des smartphones. En effet, la 5G est plus gourmande en énergie que la 4G. Mais la perte d’autonomie va varier d’un appareil à l’autre, donc tout va dépendre de votre smartphone et de son utilisation. Cependant, il est certain qu’au fil des années les fabricants vont continuer à s’adapter pour toujours mieux optimiser les batteries de nos smartphones.

📡 Quelle est la situation de la couverture 5G en France ?

La 5G est arrivée en France en novembre 2020, mais elle a mis un certain temps à se démocratiser. Aujourd’hui dans l’Hexagone il est possible d’en profiter dans toutes les agglomérations, mais ce n’est pas toujours le cas pour le reste du pays. Si vous ne connaissez pas la situation de la couverture 5G dans votre secteur, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l’ARCEP.

Déploiement 5G en France en avril 2023, ©ARCEP

💰 Les abonnements 5G sont-ils plus chers ?

Actuellement en France, les forfaits 5G sont plus onéreux que les autres. Mais évidemment les tarifs vont varier d’un opérateur à l’autre. Cependant, n’oubliez pas de prendre en compte la couverture 5G de votre région au moment de choisir votre abonnement. Vous pouvez retrouver ici notre comparateur des meilleures offres pour un forfait mobile.

🤳 Nos autres guides sur les meilleurs smartphones

💰 Notre sélection de smartphones par tanche de prix