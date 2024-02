Comment localiser les antennes 5G à proximité de chez vous ?

La 5G, dont le déploiement a débuté depuis 2020 en France, n’est pas encore disponible sur tout le territoire. D’autre part, la portée du signal 5G étant moins importante que celle de la 4G, il est nécessaire de déployer un plus grand nombre d’antennes afin d’assurer une couverture efficace.

Dans cet article, nous mettons justement à votre disposition une carte interactive afin de vous permettre de savoir si une antenne 5G se trouve dans un périmètre suffisamment proche de chez vous.

Nous vous présentons aussi les avantages de la 5G, l’avancement du déploiement du réseau en France métropolitaine, ainsi que toutes les informations utiles pour vous permettre de bien choisir votre forfait mobile 5G. Vous trouverez également les meilleures offres actuellement disponibles en fin d’article.

🗺️ La carte des antennes 5G des opérateurs

Le déploiement du réseau mobile 5G est en cours sur le territoire français. La 5G est toutefois loin d’être disponible de partout, les opérateurs ayant priorisés les grandes villes dans un premier temps. C’est pourquoi, nous vous proposons de consulter ci-dessous la carte des antennes 5G près de chez vous, afin de savoir si le réseau est disponible dans votre commune. Grâce cet outil, vous allez pouvoir vérifier s’il est pertinent de souscrire un forfait 5G, ou s’il est encore trop tôt.

Comme vous pouvez le constater, des pictogrammes indiquent la présence des antennes 5G sur la carte. Il vous suffit de sélectionner la zone dans laquelle vous habitez. Puis de zoomer jusqu’à voir apparaître de plus petits points. Cliquez ensuite sur le point correspondant à votre commune. Vous serez ainsi à même de savoir quel opérateur y est présent et quelles technologies de réseau mobile sont déployées.

Si la carte ne s’affiche pas correctement, vous pouvez également consulter directement la carte mise à disposition par l’ANFR afin de vérifier la présence d’antennes 5G à proximité de chez vous.

Nombre d’antennes 2G/3G/4G/5G par région © ANFR

📶 Où en est le déploiement de la 5G en France ?

En France, l’ANFR (l’Agence National des Fréquences) gère les autorisations de déploiement et le recensement des antennes 5G. Cet établissement public de l’Etat contrôle également la conformité du DAS des smartphones.

Dans son dernier observatoire en date du 1er février 2024, 54 054 sites ont été déclarés techniquement opérationnels, sur 71 340 sites autorisés. Quatre bandes de fréquences permettent actuellement de fournir un service 5G. Voici la répartition par bandes de fréquences :

700 MHz : 18 933 sites 5G opérationnels (Free Mobile, Orange, Telco OI)

: opérationnels (Free Mobile, Orange, Telco OI) 1800 MHz : 38 sites 5G opérationnels (Outremer Telecom, Guyane Telecom)

: opérationnels (Outremer Telecom, Guyane Telecom) 2100 MHz : 13 965 sites 5G opérationnels (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Outremer Telecom)

: opérationnels (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Outremer Telecom) 3500 MHz : 21 118 sites 5G opérationnels (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, Outremer Telecom, SRR, Telco OI)

© ANFR © ANFR © ANFR

À l’heure actuelle, les opérateurs se concentrent sur le déploiement de la 5G NSA (Non Stand Alone), qui repose sur les infrastructures 4G. Ceci leur permet de développer plus rapidement leur réseau et de pouvoir proposer d’ores et déjà des services 5G à leurs clients. Toutefois, le déploiement de la 5G SA (Stand Alone) devrait commencer cette année. Considérée comme étant la “vraie 5G”, car s’appuyant sur une infrastructure distincte de l’ancienne génération de réseau mobile, cette dernière remplacera à terme l’actuelle 5G hybride.

Une fois le cœur de réseau en place, les utilisateurs pourront profiter de débits on ne peut plus performants et d’une latence ultra faible. Ce qui devrait ouvrir la voie à de nouveaux usages, notamment l’e-santé, les voitures autonomes, et les villes connectées. La 5G Stand Alone sera déployée sur une bande à haute fréquence (26 GHz). Cette dernière n’a pour le moment pas été attribuée. La 6G ne devrait, quant à elle, pas voir le jour avant 2030.

📡 Où se trouvent les antennes 5G ?

Comme expliqué plus haut, les antennes 5G se trouvent à l’heure actuelle en majorité dans les grandes villes. Là où l’on recense le plus d’habitants, et donc le plus de besoins. À l’instar du réseau 4G, les opérateurs ne sont pas égaux en termes de couverture. Voici le nombre de communes couvertes en 5G par opérateur à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Bouygues Telecom couvre près de 15 000 communes

Orange couvre des milliers de communes (n’a pas précisé le nombre exact)

(n’a pas précisé le nombre exact) SFR couvre plus de 7 700 communes

Free couvre plus de 10 000 communes

© Orange

Afin de savoir si votre commune est couverte en 5G, vous pouvez consulter la carte en début d’article. Vous pouvez également consulter la carte de couverture à disposition sur le site de chaque opérateur :

📱 Quel opérateur propose le meilleur réseau 5G ?

Actuellement, les quatre opérateurs principaux Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free se partagent le réseau 5G, réparti en différentes bandes de fréquence. Les concurrents ne proposent ainsi pas la même couverture, ni qualité de service.

Afin de vous permettre de comparer d’un simple coup d’œil les performances du réseau 5G de chaque opérateur en France métropolitaine, nous avons réuni différents critères de qualité dans le tableau suivant. Nous nous sommes basés sur les données 2023 partagées dans le dernier baromètre nPerf.

Orange Bouygues Telecom SFR Free Débits descendants 116,65 Mbit/s 81,35 Mbit/s 96,5 Mbit/s 96,06 Mbit/s Débits montants 14,41 Mbit/s 14,47 Mbit/s 12,82 Mbit/s 11,06 Mbit/s Latence 35,81 ms 31,56 ms 34,58 ms 41,82 ms Navigation 73,78 % 72,86 % 72,11 % 69,47 % Streaming vidéo sur YouTube 84,77 % 84,98 % 84,52 % 79,96 % Score nPerf 94 181 nPoints 91 192 nPoints 90 495 nPoints 82 842 nPoints

C’est Free qui offre la meilleure couverture 5G en France (94 % de la population couverte). Bien qu’il ait actuellement déployé moins d’antennes que Bouygues Telecom, l’opérateur revendique un plus grand réseau 5G. En effet, la bande de fréquence 700 MHz, qu’il utilise majoritairement, permet d’offrir une meilleure portée et de couvrir une plus grande superficie avec moins d’antennes.

La stratégie de Free vise ainsi à maximiser la couverture géographique et à assurer une présence 5G dans des zones rurales et moins denses. Là où les autres bandes de fréquences plus élevées utilisées par les concurrents peinent à pénétrer efficacement. En revanche, les débits proposés sont moindres par rapport à la bande de fréquence 3,5 GHz, qui elle a une portée très limitée.

Classement des opérateurs selon leurs performances en 5G ©nPerf

Orange dispose pour sa part d’un plus grand nombre d’antennes 3,5 GHz. Il propose en ce sens la meilleure 5G en France, en termes de débits. Il est inversement l’opérateur qui propose la couverture la plus faible (60 % de la population couverte). Sur la vitesse, SFR et Bouygues le suivent au coude à coude. Les deux opérateurs, qui ont mutualisé leurs réseaux, proposent le même niveau de couverture, loin derrière Free, mais devant Orange.

Contrairement à la 4G, le déploiement de la 5G nécessite l’installation de nouvelles antennes intelligentes, appelées Massive MIMO. Ces dernières sont composées de multiples émetteurs, pilotés par un logiciel, et permettent de focaliser le faisceau d’onde radio sur une zone donnée. C’est le principe du beamforming. En d’autres termes cela permet d’utiliser le réseau uniquement lorsque les utilisateurs en ont besoin. Le signal n’est donc plus diffusé en continu comme avec la 4G.

Cette nouvelle technologie se montre également très utile dans les zones à forte densité. En effet, jusqu’à 4 fois plus d’utilisateurs peuvent profiter du réseau sans saturation. Elle accélère en ce sens les échanges de données. Et ouvre la voie à des usages plus gourmands comme la réalité augmentée par exemple. Par ailleurs et du fait de leur grande efficacité, ces antennes sont moins énergivores que leurs homologues 4G.

Trois conditions sont nécessaires pour profiter des avantages du réseau mobile de dernière génération :

Vivre dans une zone couverte en 5G

Disposer d’un téléphone compatible 5G

Opter pour un forfait mobile 5G

Lorsque vous achetez un smartphone, il est précisé si ce dernier prend en charge la dernière norme de réseau mobile. Certains modèles peuvent être disponibles en deux versions distinctes : 4G et 5G. Dans ce cas, la mention 4G ou 5G suit le nom du smartphone.

Vous pouvez aussi consulter la fiche technique du smartphone sur le site du constructeur ou du revendeur. Cette information est également disponible sur la boîte du téléphone. En effet, le logo 5G est visible sur l’étiquette où figure le numéro de série, le code-barre ou le numéro IMEI. Si vous ne trouvez pas le sigle en question, le smartphone n’est pas compatible 5G.

👍 Quels sont les avantages de la 5G ?

La 5G présente de nombreux avantages par rapport à la 4G :

Vitesses accrues

Latence ultra faible

De nouveaux usages révolutionnaires

Meilleure stabilité et connectivité dans les zones denses

Moins d’exposition aux ondes et de consommation énergétique

Dans un premier temps, elle offre de meilleurs débits, actuellement 3 fois plus rapides que ceux de la précédente génération. À terme, il sera possible d’atteindre des débits 10 fois plus élevés, lorsque le cœur de réseau 5G sera déployé.

Débits théoriques maximum de la 3G à la 5G.

Par ailleurs, la 5G offre une latence considérablement réduite. Ce qui améliore les performances du réseau, notamment pour le streaming, la visioconférence, le cloud gaming, l’IoT, etc. Lorsque la 5G SA sera d’actualité, il sera possible de séparer le réseau en plusieurs tranches distinctes (Slicing). Ces dernières permettront de répondre chacune à des besoins spécifiques. D’autre part, de nouveaux usages verront le jour : essor des villes connectées, de la e-santé, des voitures autonomes, de la réalité virtuelle, etc.

Grâce à la technologie massive MIMO, la 5G offre par ailleurs une meilleure connectivité dans les zones denses. Elle permet en effet de connecter plus d’appareils en simultané, afin d’éviter la saturation. Enfin, la 5G offre une connexion localisée qui limite l’exposition aux ondes et la consommation énergétique du réseau. Contrairement à la 4G qui diffuse son signal en continu.

Les antennes massive MIMO de la 5G permettent de gérer des milliers de communications en simultané © Orange

👎 Quels sont les inconvénients de la 5G ?

Bien qu’elle présente de nombreux avantages, la 5G n’est toutefois pas dénuée d’inconvénients :

Complexité de mise en œuvre et coût élevé

Abonnements plus chers et généralement avec engagement

Couverture incomplète et performances disparates entre les opérateurs

Nouvelles menaces en matière de sécurité et problème de compatibilité

Le prix des forfaits est généralement plus cher et nécessite un engagement. Par ailleurs, les bandes de fréquences plus élevées ont une portée plus courte et une moins bonne pénétration des obstacles. Il est ainsi nécessaire de déployer plus d’antennes que pour la 4G, afin d’assurer une bonne couverture. Le déploiement du réseau est donc plus complexe, plus long et plus couteux à mettre en place.

De plus, comme expliqué plus haut, la 5G n’est pas encore disponible de partout en France. Il se peut ainsi que vous ne soyez pas encore éligible à ce réseau en fonction de votre localisation.

D’autre part, la 5G n’est pas synonyme de qualité chez tous les opérateurs. En effet et étant donné que chaque fournisseur utilise des combinaisons de technologies 4G/5G différentes, et dispose d’un volume plus ou moins important d’antennes, réparties sur plusieurs bandes de fréquences, les performances proposées ne peuvent être équivalentes. Ceci est dû au fait que le réseau 5G est encore indépendant de l’architecture 4G. Cela ne sera plus le cas à l’arrivée de la 5G SA.

Enfin, la 5G SA amènera avec elle de nouveaux défis technologiques. La prise en charge simultanée de davantage d’appareils IoT est une source de préoccupations en matière de sécurité des données et de vie privée. Il sera par ailleurs nécessaire de fabriquer de nouveaux équipements compatibles, que les utilisateurs devront acheter s’ils souhaitent profiter du plein potentiel de la 5G.

🫡 La 5G remplacera-t-elle la 4G ?

Oui, un beau jour il faudra dire adieu à la 4G. En revanche, la 5G ne la remplacera pas du jour au lendemain. Pour l’heure, la couverture 4G est supérieure à 99 % en France. Le déploiement de la 5G, n’en est quant à lui, encore qu’à ses débuts. De plus, rappelons que le réseau 5G s’appuie actuellement sur l’infrastructure 4G pour fonctionner. Elle n’est donc pas près de disparaître.

Si la France devrait bénéficier d’une couverture totale en 5G d’ici 2030, le cœur de réseau 5G (SA) sera quant à lui plus complexe et long à mettre en place. La 5G hybride a donc de beaux jours devant elle avant d’être remplacée entièrement par le cœur de réseau 5G.

L’évolution des usages de la 2G à la 5G © Bouygues Telecom

Par ailleurs, les offres 5G SA seront proposées dans un premier temps aux entreprises. En effet, les nouvelles possibilités offertes répondront aux besoins des industriels, mais ne seront pas forcément nécessaires, ni accessibles pour les particuliers. C’est pourquoi la 5G NSA perdurera pendant un bon moment, donc la 4G également.

🧬 La 5G est-elle dangereuse pour la santé ?

Depuis quelques années, le débat de savoir si la 5G représente un danger plus important pour la santé est sur la table. Étant donné que la 5G remplacera la 4G à terme, il est légitime de s’interroger sur les potentiels effets de ce réseau sur l’Homme, sachant que beaucoup plus d’antennes devront être déployées. Cette interdépendance technologique conduira inévitablement à la multiplication des ondes, comme cela est d’ailleurs actuellement le cas avec la 4G.

L’ANFR et l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) considèrent pour l’heure que les ondes électromagnétiques de la 5G ne représentent pas de danger pour la santé humaine. En effet, selon des travaux d’expertise publiés en 2021, les niveaux d’exposition restent bien inférieurs aux seuils limites.

Toutefois, cette affirmation vaut pour les bandes de fréquences 3,5 GHz et inférieures. Concernant la bande de fréquences des 26 GHz (ondes millimétriques), qui sera utilisée dans les années à venir, l’exposition du corps humain devrait également être limitée. En effet, plus les fréquences sont élevées, plus la capacité de pénétration des ondes est faible.

Le rapport stipule que les couches superficielles telles que la peau et les yeux pourraient toutefois être impactées par le risque éventuel d’un échauffement des tissus. En l’absence de plus de données, il est pour l’heure impossible de se prononcer quant aux effets de ces champs électromagnétiques sur le long terme.

📞 Quelles sont les meilleurs forfaits mobile 5G ?

Vous vivez dans une zone où le réseau 5G est disponible et vous souhaitez profiter de la vitesse de la 5G ? Si vous détenez actuellement un forfait 4G/4G+, vous devez changer de forfait. Rassurez-vous, que vous changiez d'opérateur ou non, cette démarche est on ne peut plus simple à réaliser.