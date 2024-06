GPT-5 aura une intelligence de doctorant mais il n’arrivera pas de sitôt

On pensait que GPT-5 sortirait cet été. Mais la fuite nous a induits en erreur. Si OpenAI a bien lancé un nouveau modèle tout récemment, il ne s’agit pas de la cinquième itération. A la place, le géant de l’IA a déployé GPT-4o, un modèle plus performant qui brille par ses capacités multimodales. Alors que ce dernier est désormais bien implanté, OpenAI vient enfin d’évoquer l’avenir par l’entremise de sa directrice de la technologie.

Dans un entretien accordé à Dartmouth Engineering, Mira Murati a notamment fait une comparaison parlante : “Si l’on observe la trajectoire des améliorations, des systèmes comme GPT-3 avaient peut-être une intelligence équivalente à celle d’un enfant en bas âge. Des systèmes comme GPT-4 ont une intelligence comparable à celle d’un lycéen brillant. Et, dans les deux prochaines années, nous visons une intelligence de niveau doctorant pour des tâches spécifiques. Les choses changent et s’améliorent très rapidement.”

GPT-5 sortirait seulement dans un an et demi

Questionnée sur le calendrier de déploiement, Mira Murati assure que le nouveau modèle sortira dans un an et demi. Le cas échéant, GPT-5 sera déployé seulement fin 2025 ou début 2026. Une fenêtre de sortie bien lointaine qui risque de frustrer les technophiles les plus pressés. Reste à voir si le calendrier sera respecté par OpenAI ou s’il s’agit d’une fausse piste.

“Il ne s’agira pas d’une simple mise à niveau, mais bien d’une nouvelle frontière dans la capacité de l’IA à comprendre, interagir et aider”, avait teasé Sam Altman en début d’année au sujet de GPT-5. De son côté, Murati admet que l’intelligence “de niveau doctorat” s’appliquera uniquement à certains travaux de ChatGPT. “Ces systèmes sont déjà à la hauteur des humains dans des tâches spécifiques et, bien sûr, dans de nombreuses tâches, ils ne le sont pas”, rappelle-t-elle.

Pour tout savoir sur le futur modèle, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié à GPT-5 que nous mettons régulièrement à jour.