Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.4.4 est enfin arrivée, quelles sont les nouveautés ?

La mise à jour de mars de Gran Turismo 7 est arrivée et elle est survitaminée. Trois bolides légendaires vous attendent pour des courses intenses. Un nouveau menu Café met à l’épreuve vos talents de collectionneur. De nouveaux circuits ont aussi été ajoutés. On vous résume les nouveautés.

Gran Turismo (patch 1.4.4) © Sony

Après l’ajout du mode VR, de nouvelles voitures et de nouveaux circuits il y a un an déjà, pilotes, préparez-vous : la mise à jour de mars de Gran Turismo 7 est arrivée sur PS5 et elle déborde de contenus inédits pour enflammer vos parties. Trois bolides légendaires rejoignent la grille de départ, un nouveau menu Café vous attend et de nouveaux défis vous invitent à repousser vos limites.

Quelles nouveautés avec le patch 1.4.4 de Gran Turismo 7 ?

Dans les grandes lignes, cette mise à jour 1.4.4 de Gran Turismo 7 est un véritable cadeau pour les fans de course automobile. De quoi passer des heures de plaisir au volant de bolides d’exception sur des circuits légendaires. On vous résume tous les ajouts ci-dessous.

Les pilotes peuvent désormais mettre la main sur trois nouvelles voitures légendaires :

Audi R8 Coupé V10 Plus 2016 : la seconde génération de la sportive d’Audi, avec son V10 atmosphérique de 532.5 chevaux.

: la seconde génération de la sportive d’Audi, avec son V10 atmosphérique de 532.5 chevaux. Lamborghini Urus 2018 : le SUV démesuré de Lamborghini, doté d’un V8 bi-turbo de 641 chevaux et d’une accélération foudroyante.

: le SUV démesuré de Lamborghini, doté d’un V8 bi-turbo de 641 chevaux et d’une accélération foudroyante. Toyota GT-One (TS020) 1999 : la voiture d’endurance victorieuse au Mans en 1999, avec sa monocoque en composite carbone et son V8 3.6L bi-turbo.

Un nouveau menu Café, le n°37 dédié à Jaguar, est disponible pour les pilotes de niveau 41 et plus. De quoi enrichir leur collection de voitures d’exception.

Trois circuits inédits font aussi leur apparition en Championnat du Monde :

Coupe Européenne Clubman 600 sur Circuit de Baie Bleue – Infield A inversé : un tracé technique à dompter en sens inverse.

sur Circuit de Baie Bleue – Infield A inversé : un tracé technique à dompter en sens inverse. Ligue Forêt-Noire sur Circuit à grande vitesse inversé : des courbes en haute vitesse à négocier pour une course effrénée.

sur Circuit à grande vitesse inversé : des courbes en haute vitesse à négocier pour une course effrénée. Championnat du Monde des Voitures de Tourisme 900 sur Circuit des 24 Heures du Mans : un défi ultime sur le circuit mythique du Mans.

Pour une durée limitée, l’éditeur de livrées s’habille aux couleurs de la série animée “Highspeed Étoile” avec 26 stickers reprenant les logos et personnages de la série. La région de Fukushima s’ajoute à la sélection de lieux disponibles en mode Scapes. De quoi immortaliser vos voitures préférées dans un cadre pittoresque. Rappelons enfin que Gran Turismo 7 pourrait potentiellement sortir sur PC en 2024.