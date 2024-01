Gran Turismo 7 pourrait enfin sortir sur PC en 2024

Crédit : Sony Computer Entertainment

Gran Turismo 7 a eu droit hier à une énorme mise à jour ajoutant tout un tas de contenu, notamment des voitures. Un bon début d’année 2024 pour le jeu de course de Polyphony Digital. Mais surtout, cette année pourrait marquer l’arrivée de Gran Turismo 7 sur PC, deux ans après sa sortie. Plusieurs signes semblent indiquer une sortie imminente sur nos ordinateurs.

Tout d’abord en 2021, une énorme fuite de Nvidia avait révélé que certaines exclusivités de PlayStation seraient portées sur PC. Le développeur Ighor July avait réussi à mettre la main sur la base de données de GeForce Now. Certaines des prédictions de cette fuite se sont depuis réalisées, avec les jeux :

God of War

Helldivers 2

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank

Returnal, Sackboy : A Big Adventure

Uncharted : Legacy of Thieves Collection.

Tous sont arrivés chez les joueurs PC. Reste les jeux Demon’s Souls, Ghost of Tsushima et surtout le jeu de course qui nous intéresse : Gran Turismo 7. Leur arrivée sur PC est jusqu’ici restée incertaine.

Une nouvelle fuite relance les rumeurs sur le portage de Gran Turismo 7 sur PC

Tout ceci étant de l’histoire ancienne, une nouvelle fuite est venu raviver la flamme des rumeurs d’un portage PS5 sur PC. La fuite est à prendre avec des pincettes, mais elle proviendrait d’un employé du studio Nixxes. Ce studio appartenant à Sony a à son actif d’autres portages d’exclusivités PlayStation sur PC, comme Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales.

À lire > Gran Turismo 7 : retour sur 25 ans de courses automobiles sur PlayStation

L’auteur de cette supposée fuite affirme être au courant de nouvelles arrivées de PlayStation sur PC, qui seraient toutes prévues pour cette année :

The Last of Us : Part 2

God of War Ragnarok

Demon’s Souls

Ghost of Tsushima

Gran Turismo 7

Il explique notamment que si Demon’s Souls et Ghost of Tsushima prennent autant de temps à être portés, c’est parce que c’est la première fois que leurs développeurs transposent leurs jeux sur PC. Il affirme également que Spider-Man 2 serait prévu pour début 2025 et que Sony envisagerait également de porter sur PC des jeux plus anciens, comme Infamous : Second Son, sorti en 2014.

Si l’on superpose la fuite de Nvidia à celle-ci, tout s’emboîte. D’autant plus que Sony révélait récemment un changement de stratégie. Le géant du divertissement veut diffuser ses jeux PlayStation sur PC et mobile. Une décision qui signifierait une perte progressive d’importance des exclusivité. D’ailleurs, Microsoft y pense aussi : des exclusivités Xbox pourraient bientôt arriver sur PlayStation et Nintendo Switch.