GTA 5 : vous êtes obligé de tuer 726 personnes pour terminer le jeu

Vous ne pouvez pas terminer GTA 5 sans tuer une seule personne. Une chaîne YouTube a justement relevé le défi. Ils ont découvert que vous devez abattre au minimum 726 personnes avec les trois protagonistes Michael de Santa, Franklin Clinton et Trevor Philips.

Avez-vous déjà songé à jouer à GTA 5 de manière totalement pacifique sans commettre un seul crime ? Eh bien, ce n’est pas possible si vous souhaitez terminer l’histoire principale du jeu. Ce n’est pas réellement surprenant puisque GTA 5 n’est pas connu pour être pacifique, bien au contraire. Dans le même esprit que le joueur de GTA Online qui a réalisé le plus haut plongeon jamais enregistré, la chaîne YouTube « Sex-positive gamer » a décidé de lancer le défi intitulé « John Wick ». Ils l’ont déjà relevé sur plusieurs jeux.

Les trois protagonistes de Grand Theft Auto V – Crédit : Rockstar Games

Ils ont par exemple découvert qu’il faut tuer 1 216 personnes dans Max Payne 3 ou 472 dans Mass Effect 3. En ce qui concerne Grand Theft Auto V, vous êtes obligé de tuer 726 personnes, même en faisant de votre mieux pour éviter d’appuyer sur la gâchette ou de balancer votre batte de baseball.

Dans GTA 5, Franklin Clinton est le personnage le plus meurtrier

Vous pouvez retrouver ci-dessous la vidéo compilation des 726 assassinats requis pour terminer GTA 5. Ils ont réussi à ne pas rouler sur un seul piéton et à ne pas se faire poursuivre par la police, ce qui est un véritable exploit. Comme ils l’ont précisé, « si une mission ou un braquage pouvait être terminé avec de la furtivité, nous avons toujours choisi la furtivité ». Dans GTA 5, plusieurs missions consistent à tuer un certain nombre d’ennemis afin de la réussir et de passer à la suivante. Cela explique pourquoi le joueur se retrouve souvent au cœur d’une fusillade.

De plus, « Sex-positive gamer » a partagé la liste exacte pour chacun des trois protagonistes du jeu. Le plus meurtrier est sans surprise Franklin Clinton avec lequel il faut tuer 295 personnes. Pour Michael de Santa, il faut 172 meurtres et 258 pour Trevor Philips.

Finalement, ce n’est un pas un nombre vraiment élevé pour un jeu vidéo qui se base sur la violence, les crimes et la drogue. Nous verrons bien si GTA 6 sera plus violent que son prédécesseur, quand il arrivera enfin. En attendant, nous avons fait le point sur les rumeurs entre la date de sortie, le personnage féminin, Project Americas et Vice City.

Source : Kotaku