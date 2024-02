Epic Games Store : le nouveau jeu gratuit va vous aider à tuer le temps

Vous connaissez la chanson : l’Epic Games Store dégaine un nouveau jeu gratuit tous les jeudis. Cette semaine, les joueurs peuvent ainsi intercepter Aerial_Knight’s Never Yield. Ce jeu de course sans fin mérite le détour même s’il ne révolutionne pas le genre.

C’est une véritable embellie hebdomadaire. Chaque jeudi, l’Epic Games Store met à la disposition des utilisateurs un nouveau jeu gratuit. De la grosse licence à la petite pépite indépendante, il y en a pour tous les goûts. D’où l’importance de rester à l’affût chaque semaine pour trouver son bonheur. Après avoir offert le jeu de course Dakar Desert Rally, la plateforme a donné gracieusement le jeu de plateforme Super Meat Boy Forever.

Ce dernier sera encore disponible gratuitement pendant quelques heures avant de laisser sa place à Aerial_Knight’s Never Yield. Dans ce jeu de course sans fin (endless runner), vous incarnez Wally, un homme qui détient des informations déterminantes pour l’avenir de Détroit. De quoi attirer un paquet d’ennemis qui tenteront de l’arrêter par tous les moyens.

Aerial_Knight’s Never Yield est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Wally peut courir, sauter en hauteur, glisser ou effecteur un saut latéral. Il faut donc appuyer sur la bonne touche au bon moment pour continuer votre course frénétique dans les décors urbains futuristes modelés par Aerial_Knigh. A la moindre erreur, votre personnage périra. Vous devrez ainsi parfois vous creuser les méninges pour réussir à saisir la subtilité de certains obstacles.

Plusieurs modes de difficulté sont proposées aux joueurs. Le mode normal inclut des ralentissements et des alertes avant les obstacles. Le mode difficile intègre moins de ralentissements mais toujours des alertes. En revanche, le mode dément est dénué de ralentissements et d’avertissements. Il comporte en outre plus d’obstacles. On vous conseille de vous y frotter quand vous aurez achevé vos courses dans les modes de difficulté inférieures.

Le jeu s’étend sur 13 niveaux qu’il est possible de boucler en environ une heure et demie (en mode normal). Vous avez bien sûr la possibilité de recommencer une course pour améliorer votre temps. Aerial_Knight’s Never Yield sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 29 février au 7 mars. Il viendra grossir la longue liste de jeux vidéo offerts par la plateforme depuis 2018.

