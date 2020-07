GTA Online : un joueur saute d’un dirigeable et réalise le plongeon le plus haut jamais enregistré

Crédit : u/mjscott458 – Reddit

Dans GTA Online, il est fréquent de voir les joueurs réaliser des défis extraordinaires et des cascades les plus délirantes les unes que les autres entre deux braquages ou courses de bolides. L’utilisateur Reddit « u/mjscott458 » a partagé sa dernière cascade en date plutôt impressionnante. Et pour cause, il a réalisé un plongeon de plus de 2,4 kilomètres de hauteur depuis son propre dirigeable ! Encore plus surprenant, son personnage a survécu à la chute et se porte très bien.

Le joueur va essayer de réaliser un plongeon encore plus impressionnant

Pour réaliser ce plongeon qui est le plus haut jamais réalisé, mjscott458 s’est fait aider par son ami. Ce dernier était responsable d’élever le dirigeable (appelé blimp dans le jeu) à l’altitude désirée tandis que mjscott458 essayait de faire garder l’équilibre à son personnage debout sur l’enveloppe souple. Une fois le dirigeable stabilisé, mjscott458 a fait sauter son personnage en position de plongée parfaite. Après 27 secondes de chute libre, il est tombé dans l’eau en revêtant automatiquement sa combinaison de plongée.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, son magnifique yacht de luxe l’attend juste à côté. Les utilisateurs Reddit l’ont félicité de cet exploit, mais nombreux sont ceux qui réclament un nouveau défi que mjscott458 a accepté. Il va réessayer la cascade en plongeant cette fois-ci pas dans la mer, mais directement dans le jacuzzi du yacht.

Grand Theft Auto est incontestablement l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires et les fructueuses jamais créées. En plus d’être le cinquième opus de la série, GTA 5 est également le 3ème jeu le plus vendu au monde de tous les temps. Son excellente campagne plonge les joueurs dans la peau de trois Américains au passé et aux valeurs très différents. Néanmoins, c’est le mode multijoueur de GTA qui est responsable de son succès et de sa popularité plus de 7 ans après sa sortie. D’ailleurs, si vous avez l’impression d’avoir déjà parcouru l’immense carte de long en large et en travers, n’hésitez pas à installer les 6 meilleurs mods de Grand Theft Auto V qui améliorent le jeu et enrichissent l’expérience.

Source : Screen Rant