GTA 6 : une nouvelle théorie émerge sur Jason grâce à ce gros indice

Dans l’attente du second trailer de GTA 6, les fans se demandent quel acteur prêtera sa voix à Jason, le second personnage jouable du jeu. Après les pistes avortées sur Troy Baker et Bryan Zampella, une théorie sur un autre comédien vient d’émerger.

Rockstar a promis que GTA 6 arriverait en 2025. Une fenêtre de sortie large qui peine pour le moment à se resserrer au grand dam des fans impatients. Pour passer le temps, ces derniers traquent le moindre indice sur le futur jeu. Ces jours-ci, plusieurs rumeurs ont émergé sur l’interprète de Jason, le second personnage jouable du jeu.

Pendant un temps, il se murmurait que Troy Baker (The Last of Us) avait prêté sa voix au protagoniste. Mais le principal intéressé a finalement démenti ce bruit de couloir. “Je veux que ce type, qui qu’il soit, soit crédité pour son travail parce que je suis sûr qu’il sera excellent”, a déclaré le comédien, interrogé à ce sujet dans une interview récente.

GTA 6 : Gregory Connors, interprète de Jason ?

Bryan Zampella était également suspecté. La rumeur serait toutefois infondée malgré le fait que le comédien partage régulièrement des publications rappelant Vice City sur les réseaux sociaux pour taquiner les fans. Dès lors, qui s’est chargé d’assurer la voix de Jason ? Comme le rapporte Game Rant, il pourrait bien s’agir de Gregory Connors.

Cet acteur de théâtre et de cinéma basé à New York a une expérience de plus d’une décennie dans l’industrie du spectacle. En examinant son CV (voir ci-dessus), on apprend que l’homme de 37 ans a décroché un rôle principal pour un projet de Rockstar Games prévu pour 2025. Pour rappel, un seul jeu est programmé pour cette année par le studio : GTA 6. Il n’en fallait pas plus pour que les enquêteurs du Web fassent le rapprochement.

Pour autant, il faut rester prudent. Malgré cette ligne dans le CV, il est possible que Connors prête sa voix à un autre personnage considéré comme majeur (un antagoniste par exemple). Vous l’aurez compris, l’acteur a bel et bien participé à la production du futur jeu. Reste à savoir dans quel rôle. En attendant d’en avoir le cœur net, rappelons que le rappeur Schoolboy Q a confirmé qu’il serait présent dans GTA 6.