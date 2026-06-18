GTA 6 : Rockstar dévoile enfin la date d’ouverture des précommandes

Rockstar vient enfin de révéler la date de lancement des précommandes de GTA 6. Le studio en a également profité pour dévoiler la jaquette officielle du jeu le plus attendu de l’histoire.

La jaquette officiel de GTA 6

Ces dernières semaines, plusieurs indices laissaient penser que l’ouverture des précommandes de GTA 6 était imminente. Rockstar avait notamment annoncé que la campagne marketing du jeu débuterait cet été. On supposait alors qu’elle s’accompagnerait du lancement très attendu des précommandes. Le studio vient enfin d’officialiser l’information, dévoilant par la même occasion la jaquette officielle du successeur de GTA 5.

On connaît enfin la date d’ouverture des précommandes de GTA 6

“Les précommandes pour Grand Theft Auto VI débuteront officiellement le 25 juin sur les plateformes de distribution numériques et chez certains détaillants sélectionnés”, annonce ainsi Rockstar. Il reste donc encore quelques jours avant de connaître les prix des différentes éditions de GTA 6 qui alimentent de nombreuses rumeurs contradictoires depuis plusieurs mois.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

On peut toutefois regretter que cette annonce très attendue ne s’accompagne pas de la troisième bande-annonce. Il faudra encore faire preuve d’un peu de patience : de nouvelles images ne devraient plus tarder à être dévoilées alors que Rockstar lance enfin les grandes manœuvres autour de son futur blockbuster.

Le bout du tunnel se rapproche enfin. Sur les réseaux sociaux, les joueurs ont laissé éclater leur enthousiasme. Il faut dire qu’ils n’en peuvent plus d’attendre, marqués par les reports et la communication très limitée du studio. “C’est enfin en train de se produire”, réagit un internaute sous la publication X. “Allons à Vice City bébé”, renchérit un autre.