GTA 6 : une source crédible révèle des infos rassurantes sur le prix et la date de sortie

Après plusieurs reports, GTA 6 sera-t-il lancé à la fin de l’année comme l’a promis Rockstar ? Une source de référence vient de dévoiler de nouvelles informations sur la date de sortie attendue mais aussi sur le prix du futur blockbuster.

GTA 6 était initialement prévu pour 2025. Mais après un premier puis un second report, le jeu le plus attendu de la décennie a été décalé au 19 novembre 2026. Alors que de nombreux joueurs craignent que Rockstar reporte de nouveau la date de lancement, le journaliste Tom Henderson, connu pour ses informations fiables sur l’industrie vidéoludique, vient de donner des nouvelles encourageantes.

D’après l’insider, la date de sortie de GTA 6 ne sera plus retardée. Autrement dit, il n’y aura (théoriquement) plus de reports. Le Vice City rénové devrait ainsi s’ouvrir dès la fin de l’année en cours sur PS5 et Xbox Series. Par ailleurs, le spécialiste avance que Rockstar devrait proposer un tarif de 80 dollars pour l’édition de base. L’éditeur chercherait à séduire le plus grand nombre de joueurs au lancement, sans en rebuter certains avec un prix trop salé.

Vers une édition deluxe de GTA 6 à 100 dollars ?

De quoi déconstruire les rumeurs qui annonçaient une édition standard à 100 dollars. Un tel prix pourrait toutefois être destiné à une version deluxe, toujours selon le fondateur du média Insider Gaming. Reste à savoir ce qu’elle contiendra. Il est peu probable qu’elle donne un accès anticipé au jeu. Rockstar n’est pas un adepte de cette pratique et préfère probablement éviter de segmenter les joueurs ; l’idée étant de maximiser l’impact du lancement aux yeux des investisseurs tout en préservant son efficacité marketing.

A titre de comparaison, les éditions Spécial et Ultimate de Red Dead Redemption 2 incluaient notamment une mission exclusive, des armes, de l’argent bonus, une carte au trésor exclusive mais aussi des contenus supplémentaires pour le mode en ligne (tenues, montures, armes, bonus de progression, etc). Les éditions physiques étaient en outre assorties de goodies, d’une carte du monde et d’un livret d’artworks.

Il est possible que Rockstar reproduise le même modèle pour GTA 6 ; à moins qu’il décide d’innover. Il faudra patienter encore quelques mois pour en avoir le cœur net. En attendant, vous pouvez aller vous frotter à ce GTA-like qui se déroule au Brésil.