GTA 6 : le leaker fait du chantage à Rockstar

GTA 6 © DR

GTA 6 ne sortira pas avant plusieurs années. Au grand dam de Rockstar, un pirate a dévoilé ce week-end 90 vidéos de gameplay du futur jeu. Et celles-ci sont bien authentiques à en croire le journaliste spécialisé de Bloomberg Jason Schreier. D’ailleurs, Take Two s’efforce de faire supprimer les vidéos, preuve que la fuite est bien avérée.

Alors que ce leak de GTA 6 aura probablement des répercussions sur le développement du jeu, le leaker Teapotuberhacker n’en a pas fini avec Rockstar. Pour le moment, il aurait dévoilé des séquences émanant de la version alpha du jeu. De quoi confirmer que GTA 6 se déroulera à Vice City et qu’il y aura bien deux personnages jouables dont une femme. Mais le pirate aurait encore du contenu dans sa besace si bien qu’il n’hésite pas à mettre la pression sur l’éditeur.

GTA 6 : une grosse rançon exigée par le leaker ?

Il a ainsi mis à jour son message d’origine sur les forums GTA : « Si vous êtes un employé de Rockstar ou Take 2 et que vous essayez de me contacter, envoyez-moi un message contenant 22559219889638875756 sur Telegram ou vous pouvez m’envoyer un e-mail à [email protected] depuis votre adresse e-mail d’entreprise. J’essaierai de lire toutes ces réponses bientôt – je cherche à négocier un accord ».

Il faudra suivre de près les prochains développements de cette affaire qui fait grand bruit dans le monde du jeu vidéo. Code source, gameplay, date de sortie… Quelle est la teneur du contenu encore non dévoilé par le hacker ? Rockstar va-t-il céder et lui verser une grosse somme d’argent pour qu’il reste muet ? Alors que le développement de GTA 6 a été turbulent en raison de la pandémie, cette mésaventure est loin de faire les affaires du studio qui n’a pas su protéger son contenu confidentiel.

Pour mémoire, ce leak d’images est sans précédent. Seule une capture d’écran supposée de GTA 6 avait déjà fuité jusqu’alors.