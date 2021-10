GTA The Trilogy : le prix du remaster a déjà fuité

GTA The Trilogy pourrait bien être plus cher que ce à quoi l’on s’attendait. Le prix du remaster a déjà fuité chez un revendeur américain. Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pourrait aussi être plus cher sur PS5 et Xbox Series X/S.

Après plusieurs mois de fuites et de rumeurs, Rockstar Games a finalement officialisé GTA The Trilogy avec un teaser. La collection remastérisée de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas sortira plus tard cette année sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Elle arrivera au premier semestre de 2022 sur iOS et Android.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition – Crédit : Rockstar Games

Rockstar Games n’a pas encore annoncé ni le prix ni la date de sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Cependant, le prix a déjà fuité chez un revendeur américain qui a mis en ligne la page de précommande du remaster avant de la retirer le plus vite possible. Si le prix affiché était correct, GTA The Trilogy serait bien plus cher que ce à quoi les fans de la franchise s’attendaient.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition à 69,99 $ sur consoles next-gen ?

D’après la page de précommande de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sur Base, le remaster serait vendu à 69,99 $. Ce prix correspond effectivement aux sorties actuelles sur PS5 et Xbox Series X/S. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un tout nouveau jeu, mais d’une collection remastérisée de trois anciens jeux.

De plus, il se pourrait aussi que les versions PS5 et Xbox Series X/S soient plus onéreuses que les versions PC et consoles last-gen. Si cela est le cas, de nombreux joueurs n’apprécieront probablement pas de devoir débourser plus pour jouer à la trilogie de GTA sur les consoles next-gen. L’écart de prix pourrait cependant être justifié par la 4K à 60 FPS, par exemple.

Quoi qu’il en soit, la page de précommande a été supprimée donc le prix affiché était peut-être incorrect. Rockstar Games n’a pas encore dévoilé le prix de GTA The Trilogy, mais il ne devrait plus tarder puisque la sortie est prévue pour cette année. Les joueurs attendent aussi une vidéo de gameplay pour se rendre compte des améliorations visuelles entre les jeux originaux et les remasters, même si Rockstar a promis de conserver « l’aspect et la sensation classiques des originaux ».

Source : ComicBook