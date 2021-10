Grand Theft Auto The Trilogy : un teaser dévoilé par Rockstar pour le remaster

GTA Trilogy se dévoile – Crédit : Take Two Interactive

Depuis plusieurs décennies, GTA domine le marché du jeu vidéo. Son dernier épisode, GTA 5, s’écoule toujours autant et demande à tuer un certain nombre de personnes. Et alors que GTA 6 n’est pas pour maintenant, de nombreuses rumeurs parlent d’un remaster pour trois épisodes cultes de la licence. Et aujourd’hui, Rockstar officialise cette compilation répondant au doux nom de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Ou GTA Trilogy pour les intimes. Une officialisation suivie d’un court teaser et plusieurs informations à retenir.

Rockstar fête les 20 ans de GTA III

Après plusieurs fuites laissant peu de place au doute, GTA Trilogy s’annonce sur Twitter. Pour fêter les 20 ans de GTA III, Rockstar lui offre un remaster mais ce n’est pas le seul épisode de cette collection. On trouve également GTA : Vice City et GTA : San Andreas (ce dernier étant considéré comme le meilleur opus). Malheureusement, la vidéo ne présente pas d’images du lifting 4K dont les jeux bénéficient. Il faudra se contenter d’une timide annonce pour le moment.

Selon un communiqué de Rockstar, GTA Trilogy arrive avant la fin de l’année 2021. Une compilation prévue sur tous les supports : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S et même Nintendo Switch. Les plateformes iOS (App Store) et Play Store (Android) profitent également de cette sorte. Sortie s’accompagnant… du retrait des jeux sur les différents stores. Nul doute que Take-Two veut un nouveau passage en caisse !

Des améliorations promises par Rockstar

GTA Trilogy arrive avec son lot d’améliorations attendues pour ce remaster. On parle d’une « amélioration moderne du gameplay » en conservant l’esprit des titres originaux. Les graphismes profitent évidemment d’un lifting.

Pour le moment, Rockstar se montre plutôt timide à propos des informations concernant cette compilation. Mais nul doute que le studio va prochainement nous en donner plus. Et que les joueurs seront au rendez-vous, évidemment !

Il faut dire que malgré les années, GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas restent dans le cœur de la communauté. Ces derniers profitent d’un esprit bac-à-sable que beaucoup apprécient, perdu avec les épisodes récents.

