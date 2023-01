GTA Trilogy débarque sur Steam, mais aussi sur Steam Deck

Rockstar Games vient de publier Grand Theft Auto : The Trilogy — The Definitive Edition sur Steam, hier. Le jeu est proposé à 59,99 €, en promotion à – 50 % jusqu’au 2 février. Bonne nouvelle, les trois jeux remasterisés sont également disponibles et jouables sur le Steam Deck de Valve.

GTA Trilogy © Rockstar

Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas sont de retour sur Steam grâce à la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy — The Definitive Edition. Rockstar Games a publié jeudi la version Windows de sa trilogie sur Steam, étendant la disponibilité du trio remasterisé de jeux sur PC au-delà du Rockstar Games Launcher. La version Steam est répertoriée comme jouable sur Steam Deck.

Vous pouvez jouer à GTA Trilogy sur Steam et sur Steam Deck

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est initialement sorti le 11 novembre 2021 et a remplacé sur de nombreuses plateformes les versions originales de GTA 3, Vice City et San Andreas. Mais sur Steam, Rockstar a simplement supprimé les versions originales de ses jeux GTA du début des années 2000, les rendant indisponibles à la vente. La seule façon d’acheter Grand Theft Auto: The Trilogy sur PC était via le propre magasin de Rockstar.

À sa sortie, le trio de jeux remasterisé présentait une foule de problèmes techniques et visuels, et les joueurs se sont plaints que les versions supposées définitives étaient, à certains égards, pires que les versions classiques. Rockstar s’est excusé pour la qualité de ses jeux au lancement et a donné aux joueurs des versions PC des originaux (mais uniquement via le Rockstar Games Launcher) comme compensation. Rockstar a également publié une série de correctifs qui corrigeaient les problèmes graphiques, améliorant régulièrement le jeu au fil du temps.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est également toujours disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. La collection devrait arriver sur les appareils Android et iOS en 2023. Rockstar annonce qu’il publiera également Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur l’Epic Games Store plus tard en janvier.

La version Steam de Grand Theft Auto : The Trilogy — The Definitive Edition est proposée au prix de 60 €, mais à 50 % de réduction jusqu’au 2 février. Le prochain grand projet de Rockstar Games est Grand Theft Auto 6.