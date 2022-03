GTA Trilogy : un gros patch de performance vise à corriger le lancement désastreux

La sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition ne s’est pas déroulée comme prévu comme l’année dernière. Les joueurs avaient beaucoup d’attentes pour cette collection remastérisée de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Ils ont rapidement été déçus en constatant les nombreux bugs et problèmes de performances du jeu.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition – Crédit : Rockstar Games

Entre les motos de police indestructibles et les voitures gigantesques, GTA Trilogy a connu un lancement désastreux sur toutes les plateformes. Rockstar Games l’a reconnu et s’est excusé auprès des fans. Le studio vient désormais de déployer un gros patch de performance qui devrait régler la majorité de ces problèmes.

Des douzaines de correctifs pour GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas

Le patch 1.04 de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition apporte de nombreux correctifs et améliorations. Vous pouvez retrouver la liste complète des notes de mise à jour sur cette page. Rockstar Games a confirmé que le patch apporte une « amélioration des performances de jeu sur toutes les plateformes et modes graphiques » ainsi que des « améliorations de la stabilité ».

Au total, les trois jeux de la collection ont reçu des douzaines de correctifs. Par exemple, le patch corrige un problème de GTA : Vice City qui « empêchait les feux de circulation de s’allumer ». Pour les trois jeux, Rockstar a corrigé plusieurs problèmes de collisions, de signalements et de textures. Désormais, les joueurs devraient aussi pouvoir réessayer une mission à partir du dernier point de contrôle sans aucun souci.

Enfin, GTA Trilogy s’améliore plutôt bien. Les joueurs devraient apprécier ces correctifs et améliorations. Par contre, le patch n’a pas modifié les apparences des personnages du remaster. Cette remarque a été faite à plusieurs reprises, mais Rockstar Games n’en a visiblement pas tenu compte. Quoi qu’il en soit, le studio compte bien rattraper progressivement la sortie catastrophique de GTA Trilogy.

Source : CNET