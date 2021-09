Quel ordinateur portable à moins de 1000 euros choisir pour travailler efficacement ?

L’outil informatique est devenu quasi indispensable de nos jours pour les loisirs mais, surtout, pour travailler de chez soi ou en déplacement. Fort heureusement pour notre portefeuille, il n’est plus nécessaire d’investir une fortune dans son ordinateur portable pour acquérir un modèle de qualité, sous réserve que l’on fasse le bon choix. Voici donc notre guide d’achat d’ordinateurs portables à moins de 1000 euros, sélectionnés suivant la qualité de leurs matériaux et de leurs composants, destinés à une utilisation bureautique et professionnelle. Si votre budget est encore plus serré, nous vous proposons également notre sélection d’ordinateurs portables pour étudiants, commercialisés à moins de 500 euros.

Pour notre sélection d’ordinateurs à moins de 1000 euros pour travailler, nous avons défini certains impératifs : il doit obligatoirement afficher une définition d’au moins 1920 x 1080 (Full HD), intégrer au minimum 16 Go de mémoire vive et bénéficier d’un SSD pour le stockage. Le processeur doit par ailleurs être suffisamment puissant pour gérer n’importe quelle tâche bureautique ou pour faire de la retouche photo dans de bonnes conditions. Une autonomie suffisante et un faible poids sur la balance sont autant d’atouts supplémentaires que l’on est en droit d’exiger. La barre des 1000 euros impose toutefois parfois de faire des compromis. Vous aurez ainsi souvent à choisir entre un CPU surpuissant mais avec un iGP intégré, ou un CPU moins performant avec une carte graphique dédiée, selon l’utilisation que vous compterez en faire. Il sera dans tous les cas livré avec Windows 10 (vous pourrez migrer le moment venu vers Windows 11 si vous le souhaitez) et doit intégrer une webcam pour les visioconférences, télétravail oblige.

ASUS Zenbook UX425EA : surpuissant pour travailler

Avec son processeur Core i7 1165G7 (un modèle quad-core avec HT et Turbo à 4,7 GHz), ses 16 Go de mémoire vive et sons SSD de 512 Go, le Zenbook UX425EA est clairement adapté pour vous permettre de travailler dans les meilleurs conditions. Équipé d’un écran IPS de 14 pouces capable d’afficher du Full HD (1920 x 1080 pixels) et d’un châssis en aluminium/magnésium, il est en outre très léger (1,26 kg sur la balance), un atout non négligeable lorsqu’il s’agit de l’emporter partout avec soi. On appréciera son design élégant et sa finesse ainsi que son pavé tactile qui peut se transformer en pavé numérique virtuel.

Doté de toute la connectique indispensable (sortie HDMI, ports USB 3.2 Type-A et Type-C, compatibilité Thunderbolt 3 ou encore lecteur de cartes microSD), il est en outre équipé d’une webcam compatible Windows Hello. La connectivité n’est par ailleurs pas mise de côté, avec une compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, il pourra vous accompagner tout au long de la journée en déplacement grâce une autonomie annoncée par Asus pouvant aller jusqu’à 22 heures. On pourra donc facilement atteindre 9 heures d’autonomie en utilisation réelle malgré les composants puissants intégrés.

Acer Swift 3 : le poids plume

Encore plus léger que le Zenbook UX425EA (1,19 kg pour une épaisseur de seulement 15,95 mm), le Swift 3 d’Acer n’en est pas moins puissant. Il embarque en effet un processeur Ryzen 7 4700U (un CPU octo-core avec une fréquence maximale de 4,1 GHz), 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Son écran IPS mat de 14 pouces peut afficher du Full HD (1920 x 1080 pixels), les technologies Color Intelligence et ExaColor du constructeur permettant d’améliorer le contraste des couleurs.

Côté connectique, l’Acer Swift 3 se montre complet, avec une sortie HDMI, un port USB 2.0, un port USB 3.2 et un connecteur USB 3.2 Type-C, en plus des classiques lecteurs de cartes mémoires microSD et connecteur combo jack. L’ensemble est bien entendu livré avec Windows 10. Le Swift 3 d’Acer intègre par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales ainsi que des contrôleurs WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Sa batterie 3 cellules offre enfin une autonomie maximale de 11 heures.

HUAWEI MateBook 14 2020 : du QHD et une vraie GeForce

Si les précédents modèles n’intégraient pas de carte graphique dédiée et se contentaient d’utiliser l’iGP intégré au processeur, le MateBook 14 de Huawei embarque de son côté un « vrai » GPU, à savoir une GeForce MX350 accompagnée de 2 Go de mémoire GDDR5. Bien entendu, hors de question ici de rivaliser avec les dernières GeForce RTX dans les jeux vidéo AAA, mais la présence d’une GeForce dans ce notebook pourra convenir à certaines utilisations, d’autant que l’écran IPS de 14 pouces affiche une définition QHD (2160 x 1440 pixels).

A l’intérieur du châssis en alliage d’aluminium de ce MateBook 14, on trouve également un processeur Core i7-10510U (une version dotée d’un i5-10210U existe également), 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, le tout fonctionnant sans surprise sous Windows 10. Relativement léger (1,53 kg) et fin (15,9 mm d’épaisseur en tout), ce notebook est également doté d’une webcam, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un système de rétro-éclairage pour le clavier et de contrôleurs WiFi 5 (pas de WiFi 6 hélas) et Bluetooth 5.0. La connectique est enfin presque complète : on trouve bien un port USB Type-C, deux ports USB Type-A (un à la norme 2.0 et un second en USB 3.0), une sortie HDMI et un connecteur jack audio, mais le lecteur de cartes mémoires est hélas aux abonnés absents.

Microsoft Surface Pro 7 : la tablette tactile 2-en-1

Comment ne pas parler de la Surface Pro 7 de Microsoft dans notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 1000 euros pour travailler ? Attention toutefois, la configuration disponible en dessous de cette barre de prix déroge quelque peu avec les prérequis que nous nous étions fixés. Ainsi, il faudra se contenter de 8 Go de mémoire seulement, d’un processeur Core i5-1035G4 (un modèle quad-core avec HT, cadencé à une fréquence de 1,1 GHz avec un Turbo à 3,7 GHz) et d’un petit SSD de 128 Go pour conserver un tarif raisonnable, auquel il faudra tout de même ajouter le clavier, vendu à part.

Cette Surface Pro 7 de Microsoft bénéficie par ailleurs d’un écran tactile de 12,3 pouces (2736 x 1824 pixels), de ports USB Type-A et Type-C, d’un lecteur de cartes mémoire ou encore de deux webcams. Légère avec un poids de moins de 800 grammes, cette tablette 2-en-1 bénéficie enfin d’une bonne autonomie : comptez plus de 10 heures de travail possible sous Windows 10 loin de toute prise électrique.

ASUS Vivobook S : avec un vrai pavé numérique

L’absence d’un véritable pavé numérique peut parfois s’avérer un véritable handicap pour certains tâches bureautiques. Si tel est votre cas, le Vivobook S d’Asus pourrait bien devenir votre prochain coup de cœur. Ce notebook est en effet doté d’un véritable pavé numérique, complet, que le constructeur a réussi à insérer dans un châssis 15,6 pouces standard, comprenant également une dalle IPS matte affichant une définition Full HD.

Le Vivobook S est proposé dans de nombreuses versions, mais celle qui nous intéresse est équipée d’un processeur Ryzen 5 5500U, de 16 Go de mémoire vive (dont 8 Go soudés à la carte mère) et d’un SSD de 512 Go. La connectique est complète puisque l’on trouve un port USB 2.0, un port USB 3.0 Type-A, un port USB 3.1 Type-C, une sortie HDMI et un lecteur de cartes microSD. La connectivité est en revanche légèrement en retrait : pas de WiFi 6 mais uniquement du WiFi 5, et le Bluetooth est limité à la version 4.1. L’ensemble reste léger (1,8 kg), mais l’autonomie n’est « que » de 6 heures à cause de la présence d’une batterie 3 cellules de seulement 42 Wh.

HUAWEI MateBook D 16 AMD 2021 : CPU Ryzen et écran de 16,1 pouces

Les Matebook de Huawei sont décidément de très bons produits, et c’est donc sans surprise qu’en plus du MateBook 14 2020, le MateBook D 16 AMD 2021 fasse lui aussi partie de notre sélection. Ici, nous avons droit à une plateforme AMD basée sur un Ryzen 5 4600H (8 coeurs avec SMT) avec un écran IPS Full HD de 16,1 pouces, le tout pour moins de 1,8 kg. Le reste des composants est bien entendu à la hauteur puisque l’on trouve aussi 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, l’ensemble ne mesurant que 18,4 mm d’épaisseur.

Le constructeur n’a presque rien oublié côté connectique et connectivité puisque l’on trouve pêle-mêle du WiFi 6, du Bluetooth 5.1, une webcam 720p (cachée dans une des touches de la rangée supérieure du clavier), deux ports USB Type-C (avec une compatibilité DisplayPort et charge), deux ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et un connecteur audio. Seul le lecteur de cartes mémoires manque à l’appel. On appréciera enfin la présence d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un clavier rétro-éclairé. L’autonomie est enfin plutôt dans la moyenne : nous avons mesuré près de 9,5 heures sous PC Mark dans notre test du MateBook D 16 AMD 2021.

HONOR MagicBook Pro : un écran 16 pouces à un prix raisonnable

Le MagicBook Pro de Honor est une évolution du MagikBook lancé l’an dernier, qui était lui-même un clone du Matebook D 2020 de Huawei. Cette nouvelle version s’avère plus performante grâce à son processeur Ryzen 5 4600H et dotée d’un écran de plus grande taille. Nous avons en effet droit ici à une dalle de 16,1 pouces, capable d’afficher une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Léger (1,7 kg) et ultrafin (16,9 mm d’épaisseur), le MagikBook Pro bénéficie d’un châssis en aluminium.

Aux côtés du processeur Ryzen, on trouve 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. La connectique diffère un peu du Matebook D 16 puisqu’on ne trouve ici qu’un seul port USB Type-C (qui sert également à la charge du notebook). Trois ports USB Type-A et une sortie HDMI sont également disponibles, de même qu’un connecteur audio jack. Le lecteur d’empreintes, la webcam intégrée à une touche de la rangée supérieure du clavier ou encore l’absence de lecteur de cartes mémoires finissent de confirmer le lien de parenté entre ce MagicBook Pro et le Matebook D de Huawei. L’autonomie est enfin plutôt bonne puisque PC Mark a fonctionné pendant 10h35 lors de notre test de ce MagicBook Pro.