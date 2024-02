Meilleur disque dur externe (SSD et HDD) : lequel acheter en 2024?

Autrefois volumineux et très cher, le disque dur externe s’est démocratisé ces dernières années. Il est désormais possible de trouver des SSD et des HDD compacts à des prix abordables. Découvrez notre sélection des meilleurs disques durs externes.

Notre top 3 des meilleurs disques dures externes

Toshiba Canvio Basics, le disque dur externe au meilleur prix 78.98€ Voir 70.99€ Voir 98€ Voir 98.86€ Voir 117.99€ Voir 134.50€ Voir Plus d'offres Samsung T7 Touch, pour des données en sécurité 129.41€ Voir 131.77€ Voir 143.07€ Voir 145.59€ Voir 150.97€ Voir 219.99€ Voir Plus d'offres SSD Sandisk Extreme Pro, pour ceux qui voyagent beaucoup 154€ Voir 133€ Voir 133.86€ Voir 134.90€ Voir 158€ Voir 168.27€ Voir 209.99€ Voir Plus d'offres

Même si aujourd’hui la majorité des ordinateurs disposent de grandes capacités de stockage, il peut quand même être utile de se procurer un disque dur externe pour augmenter la mémoire. Mais pas seulement ! Il est également une forme de sécurité. Si on veut être certains de ne pas perdre ses données en cas de problèmes avec son ordinateur, c’est la meilleure solution possible.

Sur le marché actuel, il existe des produits pour tous les budgets et avec un large choix de capacités de stockage. Cependant, il peut être difficile de choisir entre SSD et HDD. De même certains modèles mettent l’accent sur la robustesse, la sécurité ou les performances. Voici notre comparatif des meilleurs disques durs externes.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide des meilleures cartes mémoires microSD

Toshiba Canvio Basics, le disque dur externe au meilleur prix

Toshiba Canvio Basics (2 To) Le disque dur externe au meilleur prix € Toshiba 2TB Canvio Basics Portable… 78.98€

78.98€ Voir l’offre

70.99€ Voir l’offre

98€ Voir l’offre

98.86€ Voir l’offre

117.99€ Voir l’offre

134.50€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Tarif abordable

Tarif abordable Design sobre et efficace

Design sobre et efficace Compact

Compact Vitesse écriture/lecture correcte On n’aime pas Ne semble pas très robuste

On commence ce comparatif avec un disque dur HDD à l’excellent rapport qualité/prix, le Toshiba Canvio Basics. C’est un modèle petit et léger que l’on peut transporter absolument partout. Même si on vous recommandera de vous procurer une housse pour le protéger. C’est un produit basique qui fonctionne en USB 3.0.

Côté performances, il tourne à une vitesse de 5400 tr/min et dispose de 2 ans de garantie. Sinon sa vitesse d’écriture/lecture n’est pas incroyable. Pour des fichiers assez volumineux, vous pouvez compter sur environ 140 Mo/s en écriture comme en lecture. Mais pour ce prix, c’est amplement suffisant. En bref, si vous avez besoin d’un disque dur externe basique à petit prix, c’est un excellent choix. Enfin, il est disponible en 500 Go, 1, 2 et 4 To. Pour des prix allant de 40 à environ 100 euros.

Samsung T7 Touch, pour des données en sécurité

Samsung T7 Touch (1 To) Pour des données en sécurité € Samsung T7 Touch MU-PC1T0K/WW |… 129.41€

129.41€ Voir l’offre

131.77€ Voir l’offre

143.07€ Voir l’offre

145.59€ Voir l’offre

150.97€ Voir l’offre

219.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Vitesse écriture/lecture

Vitesse écriture/lecture Volet sécurité

Volet sécurité Compact et léger On n’aime pas Besoin de télécharger l'application sur tous les appareils

Le Samsung T7 Touch est un disque dur externe SSD particulièrement intéressant pour ceux qui craignent de se faire voler des données. De plus, il dispose d’excellentes performances et est au format M.2. Tout d’abord, pour le volet sécurité, on trouve un lecteur d’empreintes directement intégré dans le châssis. Mais pour l’utiliser, vous devrez installer une application sur chaque appareil avec lequel vous allez connecter ce modèle. Sinon il est possible de juste utiliser un mot de passe pour protéger ses données.

Niveau performances, la vitesse d’écriture annoncée par Samsung est de 1050 Mo/s. La vitesse de lecture peut atteindre 1000 Mo/s. Évidemment, ces chiffres peuvent varier selon les fichiers transférés. Enfin, il est garanti 3 ans et dans la boîte, on retrouve deux câbles au format USB-A et USB-C. Le Samsung T7 Touch existe dans des versions 500 Go, 1 et 2 To de stockage.

Samsung T7 Shield, le plus robuste des disques durs externes

Samsung T7 Shield (1 To) Le plus robuste des disques durs externes € Samsung SSD Externe T7 Shield, 1 To,… 99.98€

99.98€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

104.90€ Voir l’offre

109.40€ Voir l’offre

109.57€ Voir l’offre

110.75€ Voir l’offre

115.68€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

124.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Vraiment solide

Vraiment solide Application pour la sécurité…

Application pour la sécurité… Compact et assez design

Compact et assez design Bonnes performances On n’aime pas Prix élevé

Prix élevé … mais elle reste limitée

On le remarque tout de suite à sa forme, le SSD Samsung T7 Shield est étudié pour survivre à la plupart des chocs. Et ça peut toujours être utile, car perdre ses données à cause d’une simple chute peut être extrêmement frustrant. Ce modèle dispose de la certification IP68 et résiste aux chutes jusqu’à 3 mètres. Dans la boîte, on trouve deux câbles avec un embout en USB-A et un autre en USB-C.

En termes de vitesse, ce n’est pas le plus rapide, mais vous pouvez compter sur environ 1000 Mo/s en écriture et en lecture. Ce qui est même très bon pour ce type de produit. On trouve aussi un logiciel qui permet de sécuriser les données. Ce dernier est très basique, cependant il a le mérite d’exister. Il existe uniquement dans deux versions de 1 et 2 To de capacité de stockage. Il est aussi disponible dans 3 coloris : noir, bleu et beige.

Western Digital Elements, un disque dur abordable au très bon rapport qualité/prix

WD Elements (4 To) Le meilleur rapport qualité/prix € WD 4 TB Elements Portable External… 111.09€

111.09€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

111.49€ Voir l’offre

114.99€ Voir l’offre

120.95€ Voir l’offre

127.19€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

135.47€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Le prix

Le prix Les nombreuses déclinaisons de stockage

Les nombreuses déclinaisons de stockage La fiabilité de la marque Western Digital

La fiabilité de la marque Western Digital L'USB 3.0 On n’aime pas Il n'est pas conçu pour résister aux chutes

La marque Western Digital propose ici un modèle on ne peut plus abordable avec son disque dur HDD Elements. Bien que le boîtier affiche une taille compact dans son format compact (2,5 pouces), ce dernier permet de stocker une grande quantité de données. Il propose de surcroît des débits d’écriture et de lecture très convenables, sans toutefois afficher des performances extraordinaires.

L’Elements peut être facilement transporté. En revanche, si vous optez pour un format bureau de 3,5 pouces, le disque dur se destinera à une utilisation sédentaire. Le WD Elements arbore un design on ne peut plus classique, qui fait la part belle à l’efficacité. Au vu de la quantité de données qu’il peut emmagasiner, il se révèle être très abordable.

En effet, en fonction de vos besoins, il est possible d’opter pour un produit adapté parmi une large gamme allant de 480 Go à 20 To. Le modèle de Western Digital est compatible avec les standards USB 2.0 et 3.0. On regrette toutefois que le câble de connexion soit si court.

SSD Sandisk Extreme Pro, pour ceux qui voyagent beaucoup

SSD Sandisk Extreme Pro (1 To) Pour ceux qui voyagent beaucoup € SanDisk 1 To Extreme PRO Disque SSD… 154€

154€ Voir l’offre

133€ Voir l’offre

133.86€ Voir l’offre

134.90€ Voir l’offre

158€ Voir l’offre

168.27€ Voir l’offre

209.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Design et compact

Design et compact Bonnes performances

Bonnes performances Modèle robuste

Modèle robuste Garantie de 5 ans On n’aime pas Pas de protection contre l’immersion

Pour ceux qui ont l’habitude de baroudeur avec leur disque dur externe, le SSD Sandisk Extreme Pro est un très bon choix. Il faut aussi préciser que la marque Sandisk est renommée dans le domaine de la mémoire via ses clés USB ou ses cartes mémoires.

Le modèle présenté ici dispose de belles performances, d’une résistance aux chutes de 2 mètres et d’une certification IP55 (contre la poussière et aux éclaboussures d’eau). Enfin, c’est un véritable poids plume avec ses 85 grammes. Il possède d’une vitesse de lecture et d’écriture qui peut atteindre 2000 Mo/s. Mais une nouvelle fois, tout va dépendre du type de transferts que vous réalisez.

Pour la partie sécurité, on trouve un cryptage AES 256 bits qui permet d’intégrer un mot de passe. Ce modèle très compact est fourni avec un câble USB-A et un autre USB-C. On notera la présence d’une encoche pour y installer un porte-clés ou un mousqueton. Le Sandisk Extreme Pro existe dans des versions de 1, 2 et 4 To de capacité de stockage.

Western Digital WD Black P40, pour un disque dur vraiment rapide

Western Digital WD Black P40 (1 To) Pour un disque dur vraiment rapide € WD BLACK 1 To P40 Game Drive SSD… 179.88€

179.88€ Voir l’offre

124.79€ Voir l’offre

179.89€ Voir l’offre On aime Excellents débits en lecture

Excellents débits en lecture Compact et solide

Compact et solide Eclairage RGB On n’aime pas Débits en écriture en deçà

Le Western Digital WD Black P40 est un disque dur externe SSD très compact (78 grammes), et aussi très rapide. Il s’utilise à l’aide d’un câble en USB-A, mais on trouve aussi dans la boîte un adaptateur USB-A. Le fabricant annonce des vitesses d’écriture, et de lecture de 2000 Mo/s. À la pratique, il dispose de très bons débits de lecture, cependant en écriture il est un peu plus en difficulté. Cela n’empêche qu’il est l’un des modèles les plus performants à ce jour.

On précisera d’ailleurs que le volet sécurité est absolument absent de ce produit. Enfin, on notera un design vraiment réussi et la présence d’un éclairage RGB au grand plaisir des gamers. Ce qui permet de très bien l’intégrer dans son set-up. Il existe dans différentes versions de stockage : 500 Go, 1 et 2 To. Même si ces performances sont excellentes, on regrette un tarif très élevé (environ 180 euros pour la version 1 To).

Asus ROG Strix Arion S500, le plus design des disques durs externes

Asus ROG Strix Arion S500 Le plus design des disques durs externes € ASUS ROG Strix Arion S500 USB-C SSD… 85.01€

85.01€ Voir l’offre

102.50€ Voir l’offre

117.56€ Voir l’offre

117.99€ Voir l’offre

118.03€ Voir l’offre

118.72€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonnes performances

Bonnes performances Design très réussi

Design très réussi Dissipation thermique

Dissipation thermique Modèle très compact On n’aime pas Prix un peu élevé

Prix un peu élevé Application peu ergonomique

La marque Asus est très connue dans l’univers de l’informatique et du gaming. Mais elle développe aussi des disques durs externes comme le SSD Asus ROG Strix Arion S500. Ce dernier est d’ailleurs aussi rapide que solide. Et parlons tout de suite de son design très réussi qui lui donne un look vraiment unique. La marque annonce une vitesse d’écriture et de lecture d’environ 1000 Mo/s. Et à la pratique, pas d’inquiétude, les performances sont au rendez-vous.

Pour la partie connectique, c’est du classique avec un câble en USB-A et un autre en USB-C. Enfin, il dispose de pads thermiques pour dissiper la chaleur. Seul regret, ce modèle existe seulement en 500 Go de stockage. Mais il existe aussi une version avec uniquement le châssis pour vous permettre de vous-même placer un SSD. Cependant, si vous optez pour cette solution, la garantie de 3 ans n’est plus valable.

Western Digital My Book, le disque dur pour stocker des quantités de données

Western Digital My Book (16 To) Le disque dur pour stocker des quantités de données € WD 16To My Book Duo – Disque dur… 666.73€

666.73€ Voir l’offre

555€ Voir l’offre

612.19€ Voir l’offre

674.04€ Voir l’offre

779.85€ Voir l’offre On aime Large choix de capacités de stockage

Large choix de capacités de stockage Boîtier ergonomique

Boîtier ergonomique Performances correctes

Performances correctes Logiciel très facile d’utilisation On n’aime pas Très encombrant

Très encombrant Attention aux traces de doigts

On finit cette sélection avec le HDD Western Digital My Book, un produit un peu particulier, et à la grande capacité de stockage. Ce modèle va plutôt s’adresser à des personnes qui ont un usage professionnel, mais pas seulement. On va tout de suite le dire, il est très volumineux et donc peu simple à déplacer (2,7 kg). Sinon, au sein du boîtier, la capacité de stockage est divisée en deux parties grâce à la présence de deux disques durs.

Ensuite, il dispose de plusieurs modes de fonctionnement. Le Raid 0 qui utilise les deux SSD comme un seul et le Raid 1 qui duplique les données sur les deux disques durs en même temps. De plus, il possède d’un mode qui permet de les utiliser indépendamment l’un de l’autre. La connectivité est complète comme attendue sur ce type de produit.

Pour la partie sécurité, on trouve un chiffrement matériel AES 256 bits avec protection par mot de passe. Il existe dans de nombreuses versions allant de 4 à 22 To de capacité de stockage, de quoi toujours trouver son bonheur. Et les prix vont de 119,99 à 690,99 sur le site officiel.

🤔 Qu’est-ce que signifie HDD et SSD ?

Actuellement, il existe deux types de disques durs différents, les HDD et SSD. Vous l’ignorez peut-être, mais si les deux ont la même vocation, ils fonctionnent de manières bien distinctes. Nous allons ici vous définir les deux modèles.

HDD (Hard Disk Drive) : son fonctionnement est mécanique , sur ces produits, un bras mécanique se déplace sur des plateaux rotatifs pour lire les données. Ils peuvent tourner à plusieurs milliers de tours par minute.

: son , sur ces produits, un bras mécanique se déplace sur des plateaux rotatifs pour lire les données. Ils peuvent tourner à plusieurs milliers de tours par minute. SSD (Solid State Drive) : on est ici sur une technologie similaire à celle des clés USB, il n’ y a pas de pièces mécaniques. Un SSD fonctionne grâce à des puces de mémoires flash. C’est ce qui offre une très bonne vitesse à ces produits.

💪 Quel est le meilleur : HDD ou SSD ?

Après avoir rappelé la différence entre les deux produits, il est temps de se poser la question du choix. Évidemment, ici tout va dépendre de vos usages et de vos besoins (et un peu aussi de votre budget).

Si on parle seulement de performances, il n’y a pas à hésiter, les SSD sont les plus rapides. Ils sont aussi, en règle général, plus solides que les HDD. En effet, la partie mécanique augmente le risque de casse sur ces derniers. Un problème que n’ont pas les SSD. Et cela se remarque vraiment quand vous faites tomber ce dernier. D’ailleurs, d’après un rapport de Backblaze, la durée de vie des HDD est très faible.

Là où le HDD est à son avantage, c’est sur la partie capacité de stockage. Si on prend, par exemple, deux disques durs de 1 To de stockage, le HDD sera toujours moins onéreux que le SSD.

En résumé, si vous avez besoin de vitesse et/ou si vous vous déplacez beaucoup, le SSD sera le meilleur choix. À l’inverse, si la capacité de stockage est essentielle pour vous, mieux vaut opter pour un modèle HDD. Pour finir, d’après certaines sources, ce type de disque dur est voué à disparaître dans les années à venir.

💽 Pourquoi acheter un disque dur externe en 2024 ?

On pourrait se dire qu’aujourd’hui avec la présence de très nombreux services de cloud, il est inutile d’acheter un disque dur externe. Et pourtant, ce type de produit a encore beaucoup d’avantages. Déjà, ils permettent d’accroître la capacité de stockage de votre ordinateur. Même si actuellement, la plupart des PC ont de bonnes capacités, avec le temps, il peut être nécessaire de l’augmenter.

Deuxièmement, il faut évoquer la sécurité. En effet, si vous vous faites voler votre ordinateur, vous perdrez toutes vos données. Faire des sauvegardes fréquentes peut vous éviter certaines mésaventures. Cela est aussi valable si vous cassez votre ordinateur.

Enfin, quand vous achetez un nouveau modèle de PC, ils permettent de transférer directement toutes vos données vers votre nouvel appareil. Pour conclure, on vous rappelle qu’il est déconseillé de revendre son disque dur sans l’avoir nettoyé en profondeur. Certains pirates en profitent alors pour vous voler vos données.

🧑‍💻 Quelle est la bonne capacité de stockage pour un disque dur externe ?

La question de la capacité de stockage va dépendre de deux points essentiels : vos besoins et votre budget. En effet, selon le type de fichier que vous souhaitez stocker, il va falloir acheter un modèle approprié. D’un autre côté, les tarifs peuvent être exponentiels avec les disques durs externes. Dans tous les cas, si vous souhaitez un produit de 1 To ou moins, les prix sont généralement convenables. Mais, si vous visez des appareils avec 2 To ou plus, alors la facture risque d’être salée.

En bref, il est difficile de vous donner un ordre de grandeur, car les besoins de chacun vont différer. Cependant, en choisir avec au moins autant de stockage que votre ordinateur n’est pas une mauvaise idée. En cas de problème, cela va permettre de préserver vos données.