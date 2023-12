Meilleures clés USB : quel modèle acheter en 2023 ?

Dans l’ère de la fibre optique et des connexions 5G, on pourrait se dire que les clés USB sont menacées. Mais il n’en est rien. Actuellement, elle dispose d’énormes capacités de stockage et leurs prix n’ont jamais été aussi bas. Découvrez notre comparatif des meilleures clés USB.

Notre top 3 des meilleures clés USB

Sandisk Ultra Dual Drive Go, la clé USB 2 en 1 25€ Voir 27.90€ Voir 27.98€ Voir 27.99€ Voir 53.99€ Voir Samsung Fit Plus, petit format pour grande capacité 35.24€ Voir 45.24€ Voir 46.91€ Voir 47.13€ Voir 47.34€ Voir Corsair Flash Survivor V2, la Clé USB ultrarésistante 35.61€ Voir 40€ Voir 41.07€ Voir 53.89€ Voir 57.99€ Voir 58.94€ Voir Plus d'offres

Certains croyaient les clés USB finies et pourtant, il existe aujourd’hui des centaines de modèles différents sur le marché. On trouve toujours des modèles qui ne disposent que de quelques dizaines de Go de stockage, mais il existe maintenant des produits avec des stockages dignes de véritables disques durs externes. Et surtout, leur gabarit les rend bien plus facilement transportable que ces derniers.

Comme dit précédemment, il existe différentes capacités de stockages et dans ce guide nous évoquerons uniquement des versions avec 128 Go de mémoire ou plus. Voici notre sélection des meilleures clés USB de 2023.

Kingston Datatraveler G3, le meilleur rapport qualité/prix

Kingston Datatraveler G3 (128 Go) Le meilleur rapport qualité/prix 23.99€ Voir l’offre

27€ Voir l’offre

51.89€ Voir l’offre On aime Connecteur rétractable

Connecteur rétractable Joli design On n’aime pas Vitesse d’écriture très faible

On commence par un modèle d’entrée de gamme pour ceux qui ne veulent pas se ruiner. La Kingston Datatraveler G3, propose des versions de 16 à 256 Go le tout en USB 3.0. Ce n’est pas la meilleure clé USB du marché, mais c’est un modèle fiable qui vous rendra de fiers services. Pour ce prix, il faut compter sur une vitesse de lecture de 130 Mo/s (pour les modèles 128 et 256 Go), et sur une vitesse d’écriture d’à peine 22 Mo/s. Cette dernière est véritablement le point faible de cette clé USB. Pour vous donner un ordre d’idée, il vous faudra 15 minutes pour copier un fichier de 20 Go. Mais si votre utilisation est essentiellement bureautique, ce modèle fera largement l’affaire.

Sandisk Ultra Dual Drive Go, la clé USB 2 en 1

Sandisk Ultra Dual Drive Go (256 Go) La clé USB 2 en 1 25€ Voir l’offre

27.90€ Voir l’offre

27.98€ Voir l’offre

27.99€ Voir l’offre

53.99€ Voir l’offre On aime Prix intéressant

Prix intéressant Nombreux choix de capacité stockage

Nombreux choix de capacité stockage Fonctionne sur ordinateur comme sur smartphone On n’aime pas Un peu fragile

La Sandisk Dual Drive Go se veut un modèle 2 en 1, destiné aux personnes qui naviguent entre leurs smartphones et leurs ordinateurs. En effet, cette clé USB a la particularité de posséder un connecteur USB classique et un connecteur USB-C. Selon les personnes, ce modèle peut faciliter le quotidien. Selon la version, elle embarque de 64 Go à 512 Go de capacités de stockage. Cette clé est compatible avec du USB 3.1 et dispose d’une vitesse de lecture de 150 Mo/s et de 50 Mo/s en écriture. Comme la Kingston Datatraveler G3, le modèle de Sandisk n’est pas le plus véloce, mais cette clé se veut polyvalente.

Samsung Fit Plus, petit format pour grande capacité

Samsung Fit Plus (256 Go) Petit format pour grande capacité 35.24€ Voir l’offre

45.24€ Voir l’offre

46.91€ Voir l’offre

47.13€ Voir l’offre

47.34€ Voir l’offre On aime Ultra résistante

Ultra résistante Bonne capacité de stockage

Bonne capacité de stockage Son format On n’aime pas Un peu chère

Un peu chère Presque trop petite

Avec la Samsung Fit Plus on arrive sur un modèle particulièrement minuscule. Mais ce qui ne l’empêche pas d’embarquer entre 32 et 256 Go de stockage. Elle est équipée de la technologie USB 3.1 et dispose d’une vitesse de lecture d’environ 300 Mo/s et d’une vitesse d’écriture d’environ 30 Mo/s pour la version de 256 Go. Cette clé USB est faite avec des matériaux résistants aux chocs, à l’eau, aux températures extrêmes, aux aimants et aux rayons X. En bref, même si ce modèle est minuscule, cela ne l’empêche pas d’être particulièrement solide. Notre seul reproche ? Elle est tellement petite qu’il peut être facile de la perdre.

Samsung Bar Plus, la clé USB la plus design

Samsung Bar Plus (256 Go) La clé USB la plus design 33.74€ Voir l’offre

37.25€ Voir l’offre

38.78€ Voir l’offre

39.42€ Voir l’offre

39.64€ Voir l’offre

59.99€ Voir l’offre On aime Très beau design

Très beau design Modèle très résistant

Modèle très résistant Excellente vitesse de lecture On n’aime pas Prix un peu élevé

Comme vous le savez peut-être, Samsung est l’un des leaders sur le marché de la mémoire et propose de nombreux produits. Ici, avec la clé USB Bar Plus, la marque coréenne propose un modèle particulièrement design et utile. Il se décline dans des versions de 32 à 256 Go de capacité de stockage. La clé de 256 Go déploie une vitesse de lecture de 400 Mo/s et une vitesse d’écriture de 60 Mo/s et est compatible en USB 3.1. Ce n’est pas la plus rapide, mais sa vitesse est suffisante pour un usage quotidien. Avec son châssis en métal et sa résistance à l’eau c’est une clé USB très solide que l’on peut transporter partout.

Sandisk Extreme Pro, la clé USB aux grandes capacités

Sandisk Extreme Pro (256 Go) La clé USB aux grandes capacités 49€ Voir l’offre

60€ Voir l’offre

62.98€ Voir l’offre

68.49€ Voir l’offre

71.34€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre On aime Grand choix dans les capacités de stockage

Grand choix dans les capacités de stockage Vitesse de lecture/écriture

Vitesse de lecture/écriture Design réussi On n’aime pas Prix qui peuvent s’envoler selon la version

Sandisk nous propose ici, un modèle haut de gamme aux capacités impressionnantes. En effet, leur modèle Extreme Pro se décline avec une capacité de stockage allant de 128 Go à 1 To. Dans son domaine, cette clé USB est la meilleure du marché. Son tarif était particulièrement élevé mais récemment ce dernier a baissé. La version 256 Go est passé d’environ 140 euros à 60 euros seulement. Cependant, si vous voulez vous procurer la version 1 To, il faudra débourser la somme de 200 euros.

Côté caractéristiques, la Sandisk Extreme Pro a une vitesse de lecture d’environ 420 Mo/s et dispose même d’une vitesse d’écriture d’environ 380 Mo/s grâce à son USB 3.2. Même sur ce point elle arrive à se démarquer de la concurrence. Si vous avez les moyens, cette clé USB est sûrement l’une des meilleures sur le marché.

Corsair Flash Survivor V2, la clé USB ultrarésistante

Corsair Flash Survivor V2 (128 Go) La Clé USB ultrarésistante 35.61€ Voir l’offre

40€ Voir l’offre

41.07€ Voir l’offre

53.89€ Voir l’offre

57.99€ Voir l’offre

58.94€ Voir l’offre On aime Résistance à toutes épreuves

Résistance à toutes épreuves Design soigné

Design soigné Grand choix dans les capacités de stockage On n’aime pas Tarif un peu élevé

Comme son nom l’indique, la Corsair Flash Survivor est un modèle ultrarésistant capable d’encaisser tous les chocs que peut subir une clé USB. Il est proposé avec des capacités de stockage allant de 16 Go à 1 To, soit un large éventail de choix. Avec la version 256 Go, la vitesse de lecture est d’environ 180 Mo/s et la vitesse d’écriture est d’environ 90 Mo/s. Ce n’est pas ce qui ce fait de plus rapide mais ce n’est pas non plus son objectif premier. En effet, avec son design original pour une clé USB, elle a pour objectif d’être la plus solide qui soit avec son tube en aluminium.

Elle peut aisément survivre à des chutes de plusieurs mètres, mais aussi à des cycles en machine à laver. La marque promet même que sa clé peut résister à des profondeurs de 200 mètres (on leur fait confiance, vu que ça va être compliqué de vérifier.). Elle est également compatible avec la norme USB 3.0. Cette clé USB s’adresse à ceux qui ont peur de perdre des données importantes à cause d’un bête accident.

💰 Quel le prix moyen d’une clé USB ?

Ici, tout va dépendre de la capacité de stockage de votre clé USB. En effet, plus cette dernière est importante est plus le prix va être élevé. En règle générale, les modèles avec 4 Go de stockage vont vous coûter moins de 10 euros. Dans notre comparatif, nous avons privilégié les versions avec 128 Go. Celles-ci sont en moyenne au prix de 50 euros. Bien entendu, selon la résistance et les fonctionnalités que propose la clé USB, les prix vont varier. Enfin, si vous voulez un produit avec 512 Go ou 1 To, le tarif peut aisément dépasser les 100 euros. Mais pour des stockages de cette taille, nous vous conseillons de vous tourner vers des disques durs externes. Dans ce cas, le rapport qualité/prix sera meilleur.

💽 Quelle capacité est la meilleure pour ma clé USB ?

Sur cette question, tout dépendra de vos besoins quotidiens. Les clés USB avec des stockages de 8 Go ou 16 Go seront suffisantes pour conserver des petits fichiers de façon temporaire. Ensuite, avec les modèles de 32 ou 64 Go, leur utilité sera similaire mais pour conserver des fichiers plus volumineux comme des photos ou des vidéos.

Enfin, viennent les clés USB avec un stockage de 128 Go ou plus. Ces dernières sont vraiment destinées à des personnes qui vont stocker des fichiers très volumineux, comme des albums de photos dans une haute résolution ou même des vidéos en 4K. En termes de qualité de produits, c’est généralement, les meilleurs choix. D’autant plus que ces derniers vont coûter moins chers à l’achat que des disques durs.

⚙️ Quelle technologie choisir pour sa clé USB ?

Comme vous avez dû le constater pendant vos recherches, il existe plusieurs protocoles de connexions USB. Si vous avez du mal à vous y retrouver, voici une petite liste des technologies existantes.

USB 1.1 : C’est une des toutes premières technologies sorties. On était alors en 1998, et elle pouvait afficher des débits de 12 Mb/s au maximum (oui c’est très peu). C’est elle qui a démocratisé l’USB. Aujourd’hui, elle est complètement obsolète.

C’est une des toutes premières technologies sorties. On était alors en 1998, et elle pouvait afficher des débits de 12 Mb/s au maximum (oui c’est très peu). C’est elle qui a démocratisé l’USB. Aujourd’hui, elle est complètement obsolète. USB 2.0 : C’est une norme ancienne, que l’on peut encore parfois trouver sur certains ordinateurs, et qui en matière de débits ne dépassera pas les 480 Mb/s

C’est une norme ancienne, que l’on peut encore parfois trouver sur certains ordinateurs, et qui en matière de débits ne dépassera pas les 480 Mb/s USB 3.0 : C’est l’une des technologies les plus connues dans son domaine, qui s’est déclinée en plusieurs versions au fil des années. L’USB 3.0 peut lui atteindre des débits de 5 Gb/s.

C’est l’une des technologies les plus connues dans son domaine, qui s’est déclinée en plusieurs versions au fil des années. L’USB 3.0 peut lui atteindre des débits de 5 Gb/s. USB 3.1 : Cette version a connu des évolutions depuis sa sortie et est aujourd’hui capable de gérer des débits pouvant atteindre 10 Gb/s.

Cette version a connu des évolutions depuis sa sortie et est aujourd’hui capable de gérer des débits pouvant atteindre 10 Gb/s. USB 3.2 : Ici, les débits sont multipliés par deux par rapport au 3.1, ces derniers pouvant atteindre le 20 Gb/s.

Ici, les débits sont multipliés par deux par rapport au 3.1, ces derniers pouvant atteindre le 20 Gb/s. USB 4 : C’est la dernière évolution en date. Encore rare, cette dernière propose des débits pouvant atteindre 40 Gb/s.

Et des évolutions sont encore prévues comme avec le futur USB4 2.0 qui devrait offrir des vitesses allant jusqu’à 80 Gb/s.

🔌 Quelle connectique pour ma clé USB ?

Là aussi vous avez dû constater qu’il existe plusieurs types de connectiques pour une clé USB. Nous allons vous les présenter ci-dessous.

USB-A : C’est la connectique traditionnelle avec un embout rectangulaire. On retrouve ce format sur tous les ordinateurs et sur certains MacBook. Il est de couleur grise pour le format USB 2.0 et de couleur bleue pour le 3.0.

C’est la connectique traditionnelle avec un embout rectangulaire. On retrouve ce format sur tous les ordinateurs et sur certains MacBook. Il est de couleur grise pour le format USB 2.0 et de couleur bleue pour le 3.0. USB-C : En termes de taille, il se situe entre l’USB-A et le Micro-USB. Il est aussi plus performant en matière de lecture et d’écriture et a une petite particularité, il peut être inséré dans les deux sens. Il existe aussi plusieurs modèles de clés USB 2 en 1. C’est aussi le format choisi pour le futur chargeur unique imposé par l’Union européenne.

En termes de taille, il se situe entre l’USB-A et le Micro-USB. Il est aussi plus performant en matière de lecture et d’écriture et a une petite particularité, il peut être inséré dans les deux sens. Il existe aussi plusieurs modèles de clés USB 2 en 1. C’est aussi le format choisi pour le futur chargeur unique imposé par l’Union européenne. Micro-USB : Celui-ci se trouve essentiellement sur les smartphones et tablettes mais aussi sur certains ordinateurs. Sa vocation première est de permettre de transmettre des données entre ces différents supports. D’ailleurs, il existe des clés USB qui font du 2 en 1 (USB-A et Micro-USB).

Celui-ci se trouve essentiellement sur les smartphones et tablettes mais aussi sur certains ordinateurs. Sa vocation première est de permettre de transmettre des données entre ces différents supports. D’ailleurs, il existe des clés USB qui font du 2 en 1 (USB-A et Micro-USB). Lightning : Bien entendu Apple a développé son propre système de connectique. Mais ce dernier est amené à disparaître comme la réglementation européenne impose le chargeur unique en USB-C à compter de 2024. Même si cela ne va pas empêcher Apple de vous faire acheter leurs chargeurs.

🙌 Quelle est la durée de vie d’une clé USB ?

Sur ce point, tout dépendra de la clé USB que vous achetez et de l’utilisation que vous allez en faire. Il faut dire aussi, que l’espérance de vie d’une clé USB peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Mais, avec les modèles présentés ci-dessus, vous pourrez les utiliser pendant longtemps à condition de ne pas les casser. Aujourd’hui, les meilleurs fabricants proposent même des garanties de 5 ans ou plus ce qui démontre leur confiance quant à la durabilité de leurs produits. Au final, le principal risque que vous courez en plaçant vos données dans une clé USB, c’est tout simplement de la perdre ou de vous la faire voler.

🤔 Mieux vaut acheter un disque dur externe ou une clé USB ?

Même si une clé USB et un disque dur présentent certaines similitudes, il existe aussi d’importantes différences. Du point de vue technique, un disque dur classique fonctionne de manière mécanique, un bras se déplace sur des plateaux rotatifs pour lire les données. Tandis qu’une clé USB, utilise la mémoire flash pour stocker les données, elle ne perd donc pas ses données quand elle n’est plus soumise à un courant électrique.

Du côté pratique, vous vous en doutez, la clé USB est bien plus facilement transportable qu’un disque dur. Même si les progrès dans ce domaine ont permis de réduire la taille de ces derniers. Côté performances, une clé USB va se lancer plus rapidement, mais un disque dur externe a une vitesse d’écriture et de lecture bien plus rapide. Pour ce qui est du stockage, même si certaines clés USB peuvent contenir jusqu’à 1 To de données, les disques durs peuvent proposer des capacités très supérieures.

Pour résumer, la clé USB permet de déplacer ses données rapidement et à moindre coût. A l’opposé, le disque dur va stocker plus de données mais à un prix plus élevé. Tout dépendra donc de vos besoins.

