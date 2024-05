Hades 2 est désormais jouable en accès anticipé sur PC, et c’est déjà un énorme succès

C’est parti : Hades 2 est enfin disponible et jouable en accès anticipé sur Steam. Avec des notes extrêmement positives pour plus de 4 500 évaluations, le titre a déjà largement séduit les premiers joueurs. Alors, pourquoi pas vous ?

Hades 2 est disponible sur PC

Les fans de l’excellent roguelike Hades peuvent enfin se réjouir : sa suite, Hades 2, vient de débarquer en accès anticipé sur PC. Développé par le studio Supergiant Games, déjà acclamé pour Bastion, Transistor et Pyre, Hades 2 promet une nouvelle plongée captivante dans les abysses de la mythologie grecque.

Mort à Chronos !

Dans Hades 2, vous incarnez Melinoë, la fille de la déesse Perséphone et du dieu des Enfers Hadès. Contrairement au premier opus où on jouait en tant que Zagreus, fils d’Hadès, on bascule donc cette fois du côté de sa demi-sœur.

L’histoire se déroule quelque temps après les événements de Hades. Un ennemi de taille se dresse face à vous : Chronos, le Titan du Temps. Ce dernier, enfermé par les dieux de l’Olympe depuis des lustres, a réussi à s’échapper et cherche à se venger.

En tant que Melinoë, héritière des pouvoirs infernaux, vous devrez parcourir les Enfers et affronter les hordes de monstres qui se sont liguées à Chronos. Votre but ultime : l’empêcher de renverser l’ordre établi et de plonger le monde dans le chaos.

Pour braver les Enfers en tant que Melinoë, il vous faudra d’abord l’acheter sur Steam ou Epic Games Store. L’accès anticipé est actuellement au prix de 30 €, un prix qui pourrait augmenter à la sortie du jeu complet.

Attention, si vous avez participé au test technique de Hades II qui a eu lieu récemment, votre progression ne sera malheureusement pas sauvegardée dans l’accès anticipé.

Si l’accès anticipé est pour le moment exclusif au PC, Supergiant Games a déjà confirmé que le jeu sortira également sur consoles ultérieurement. Aucune plateforme n’a encore été précisée, mais il est fort probable que Hades II profite du même succès que son prédécesseur, qui a été porté sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et PC après sa sortie initiale sur PC.

Supergiant Games prévoit que l’accès anticipé de Hades 2 durera au moins jusqu’à la fin de l’année 2024. La date de sortie finale du jeu n’a pas encore été annoncée. Alors, à vos armes et préparez-vous à défier les Titans.