Meilleurs jeux PS5 en 2024  : Notre top sélection

Sortie en novembre 2020, la PS5 a longtemps été en pénurie. Mais, aujourd’hui, ce problème fait parti du passé. D’ailleurs la PlayStation 5 vient de dépasser les 40 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. De plus, par rapport à la sortie de la console, le catalogue de jeu est maintenant bien rempli. Entre RPG, jeux de tir comme l’excellent Helldivers 2 ou les exclusivités Sony, il y a plus que l’embarras du choix.

Alors si vous souhaitez vous procurer une des consoles de Sony ou que vous en possédez déjà une, voici notre sélection des meilleurs jeux disponibles sur PS5 en 2024.

God of War Ragnarök, le retour du roi

On commence par du très lourd avec le dernier-né des développeurs de Santa Monica Studio. Après le premier épisode sorti en 2018, on retrouve Kratos et Atreus dans cette suite intitulée God of War Ragnarök. On reste dans la mythologie nordique avec des personnages comme Thor ou Freya et la possibilité de visiter chacun des 9 royaumes (contre seulement 6 dans le précédent opus). Cette fois-ci, père et fils devront se préparer à la guerre contre les dieux nordiques dans cette suite absolument magistrale. Comme toujours, des combats explosifs au milieu de décors à couper le souffle vous attendent.

Disponible depuis le 9 novembre 2022, ce jeu est l’une des principales exclusivités de la PS5.

Marvel’s Spider-Man 2, le jeu de l’année pour la PS5 ?

Marvel’s Spider-Man 2 est la suite directe du premier opus et du spin-off sur Miles Morales. D’ailleurs, dans ce jeu, il est possible d’incarner ce dernier, mais aussi Peter Parker. Ensuite, si vous avez joué aux précédents titres, vous ne serez pas dépaysés par le gameplay. Bien évidemment, on trouve de nouvelles compétences pour améliorer l’expérience de jeu. Dans tous les cas, c’est un vrai plaisir de se balader à travers New York en allant d’immeuble en immeuble. Pour la partie scénario, Spider-Man oblige, on note la présence de célèbres méchants de la franchise. Parmi ces derniers, on peut noter Venom ou même Kraven le Chasseur. En bref, un jeu très réussi de la part d’Insomniac Games.

Horizon Forbidden West, le meilleur de la PS5

On retrouve Aloy au milieu de ce monde peuplé de machines, pour une des suites les plus attendue des exclusivités Sony. On se replonge avec plaisir dans ce monde futuriste à la direction artistique simplement excellente. Pour cet opus, le studio Guerilla Games vous propose de partir à la découverte de l’Ouest interdit, pour combattre un mal qui menace l’existence de l’humanité. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait la réussite de Horizon Zero Dawn et bien plus encore.

Sorti le 18 février 2022, c’est un jeu absolument parfait pour profiter de toute la puissance de la console avec des graphismes incroyables.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, le jeu pour devenir un véritable samouraï

D’abord sorti sur PS4, Ghost of Tsushima a profité d’un portage sur PS5 juste excellent. Ce jeu a été réalisé par le studio Sucker Punch déjà derrière l‘excellent Infamous. Au cours de votre aventure, vous devrez libérer l’île de Tsushima de l’invasion Mongol avec un gameplay mêlant infiltration et phase de combats au sabre. Tous ceux qui ont déjà rêvé d’e se prendre d’être un samouraï ne pourront qu’apprécier.

Cette nouvelle version, sortie le 21 août 2021 vous propose quelques éléments de scénarios supplémentaires pour en découvrir plus sur l’histoire de votre personnage, Jin Sakai, un redoutable samouraï prêt à tout pour libérer son île.

Elden Ring, déjà devenu un classique

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux jeux vidéo, il est impossible que vous n’ayez pas entendu parler du dernier né de FromSoftware. Le studio japonais derrière, entre autres, la série des Dark Souls, nous gratifie cette fois d’un véritable RPG en monde ouvert. Mais pas d’inquiétudes, vous allez souffrir face à la myriade de boss proposée par l’univers d’Elden Ring. Cet univers, écrit par George R. R. Martin, est absolument incroyable avec une direction artistique à couper le souffle.

En bref, si vous n’y avez pas encore joué, on ne peut que fortement vous le conseiller.

Assassin’s Creed : Mirage, un retour à la source pour la franchise d’Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage est le dernier opus en date de la licence d’Ubisoft. Initialement prévu comme un DLC de Valhalla, il est devenu au fil de son développement un jeu à part entière. Quoiqu’il arrive, cette fois l’action se déroule à Bagdad, dans les 860, alors capitale du puissant Califat Abbasside. Ici, l’accent est mis sur ce qui a fait le succès de la saga, l’infiltration. Comme toujours, il est possible d’aborder les missions de nombreuses manières différentes. Mais à l’inverse des précédents opus, il est fortement déconseillé d’attaquer de front ses adversaires. D’ailleurs, de nombreux accessoires sont disponibles pour vous permettre d’arriver à vos fins. Dernière précision, ce jeu est vendu au prix officiel de 49,99 euros, contre 79,99€ pour les autres titres de la PS5. Une chose appréciable de la part de l’entreprise française.

EA Sports FC 24, même formule, mais nom différent

On ne pouvait pas faire un comparatif des meilleurs titres disponibles sur PS5 sans même vous proposer un jeu de football. Nous avons, logiquement décidé d’intégrer le dernier opus en date d’EA Sports. Et oui, point de Fifa en 2023, mais EA Sports FC 24. Même si la dénomination a changé, le gameplay et les fonctionnalités restent les mêmes. Sinon, les animations et les mouvements des joueurs ont été améliorés. De plus, le mode carrière a amélioré de nombreux points, d’ailleurs, il est désormais possible d’assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Dernier point, le mode Ultimate Team est toujours de la partie. Dorénavant, il est possible de mettre simultanément sur le terrain des joueurs et des joueuses. En bref, un Fifa qui n’en porte pas le nom.

Diablo IV, pour voyager en enfer

Le nouvel opus de la saga Diablo vient de sortir et ce dernier est disponible sur PS5. Le jeu du studio Blizzard est un action-RPG de type « hack ’n’ slash ». L’action prend place directement après les événements du Diablo III de 2012. Cette fois-ci vous devrez affronter Lillith, la fille de Mephisto dans un univers toujours aussi réussi.

Côté gameplay, on retrouve les classes traditionnelles : voleurs, nécromanciens, druides, barbares et sorciers. Vous pourrez découvrir plus de 140 donjons et quêtes au cours de votre aventure. Et le géant américain a déjà annoncé travailler sur 2 extensions pour l’avenir. De quoi pouvoir passer une nouvelle fois des dizaines d’heures dans l’univers Diablo. Si vous êtes un fan du genre, c’est un jeu à n’absolument pas rater. D’ailleurs si vous voulez savoir où Diablo IV est le moins cher, vous pouvez retrouver notre article ici.

Street Fighter 6, le meilleur du jeu de baston

Street Fighter 6 est le dernier jeu en date à avoir rejoint le catalogue PS5. Dans le domaine des jeux de combat, il n’y a sûrement pas une licence plus connue que celle des Street Fighter. Les amateurs de la saga ne seront pas dépaysés grâce à un multijoueur toujours aussi appréciable. La nouveauté se trouve du côté de son univers solo avec un mode semi-ouvert à explorer. D’ailleurs vous pourrez directement créer et personnaliser le personnage qui vous accompagnera lors de votre aventure. En bref, ce mode solo est parfait pour ceux qui découvrent la série.

Bien évidemment, le multijoueur est au rendez-vous via le Battle Hub et le Fighting Ground. Ces derniers regroupent tout l’essentiel dans ce domaine. Si vous cherchez un jeu de baston pour vous défouler, Street Fighter est toujours une valeur sûre.

Sonic Superstars, pour les nostalgiques

Les joueurs de Nintendo Switch peuvent actuellement profiter du nouveau Super Mario Bros Wonder, mais pour les nostalgiques des jeux 2D, on peut trouver Sonic Superstars sur PS5. Les plus anciens vont voir ressurgir des souvenirs du célèbre Sonic the Hedgehog sur Mega Drive. Quoiqu’il arrive, si vous êtes un fan du hérisson bleu, ce retour aux sources devrait vous satisfaire. De même, il est possible d’incarner Sony, Amy, Tails ou bien encore Knuckles. Et bien évidemment, dans la peau du méchant, on retrouve le fameux Dr Eggman. Pour la partie gameplay, il est possible de découvrir 12 mondes différents issus des précédents volets de la célèbre saga. Enfin, pour les soirées entre amis, il est possible d’y jouer jusqu’à 4 personnes en local. La durée de vie est assez limitée, mais pour une trentaine d’euros chez les revendeurs spécialisés, difficile d’y résister.

Hogwarts Legacy, pour les fans d’Harry Potter

Avec cette création basée sur l’univers d’Harry Potter, on arrive sur un jeu qui a dernièrement explosé tous les records de vente. Il faut dire qu’un jeu RPG dans l’univers des sorciers était plus qu’attendu par les fans de la saga. Ce RPG réalisé par le Studio Avalanche Software va vous permettre de découvrir le château de Poudlard, Pré-au-Lard et bien d’autres lieux. Vous pourrez bien évidemment compter sur des combats de sorciers, la créations de potions et plus encore.

C’est le jeu parfait pour tous les fans d’Harry Potter mais qui saura également séduire les fans d’univers fantastiques.

Hades, le meilleur jeu roguelite d’action RPG sur PS5

Avec Hades on arrive, sur un roguelite d’action RPG du studio Supergiant Games sorti en 2018 et qui a connu un portage PS5 en 2021. Ce n’est pas le jeu le plus récent de cette sélection, mais on était obligé de l’intégrer tellement il est bon ! Ici, vous allez incarner Zagreus, jeune fils d’Hadès, le maître des enfers qui a pour objectif de fuir les enfers. Le jeu dispose d’une très grande direction artistique, et d’un gameplay qui offre une rejouabilité quasi infini. Son concept où tous les essais pour fuir sont différents, est véritablement addictif.

Si vous ne l’avez pas encore essayer on ne peut que vous encourager à vous le procurer.

Kena Bridge of Spirits, le jeu le plus adorable de la PS5

Il s’agit d’un jeu d’aventure à la 3ème personne où vous incarnez Kena une jeune aventurière qui a pour objectif de libérer un village des fantômes avec l’aide des esprits. Ce jeu développé par le studio Ember Lab est une petite pépite. Vous serez plongé dans un univers fantastique à la direction artistique très réussie. On est très loin des gros AAA, mais vous passerez un très bon moment sur ce jeu léger qui a le mérite d’être vraiment original. On notera aussi, que le jeu a été particulièrement salué par les critiques.

The Witcher 3 Wild Hunt, Un classique sur PS5

Malgré une sortie qui date de près de 8 ans maintenant, The Witcher 3 reste un grand classique du RPG, sans cesse acclamé par les critiques comme les joueurs. Il a bénéficié en 2022 d’une mise à jour essentielle qui optimise le jeu sur les nouvelles consoles. Sur PS5, on peut profiter du jeu depuis le 14 décembre 2022 à un tarif abordable. On prend toujours plaisir à retrouver Geralt et son fidèle Ablette, mais cette mise à jour apporte aussi son lot de nouveautés. D’un point de vue des graphismes, toutes les textures ont été retravaillées en 4K et même la partie combat a été améliorée pour un gameplay toujours plus dynamique. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le jeu pour ceux qui le souhaitent.

Ratchet et Clank Rift Apart, la saga continue

Rien qu’en entendant les noms de Ratchet et Clank, on se souvient des excellents jeux développés par Insomniac Games et sortis sur PS2, puis PS3 et PS4. Maintenant, la PS5 a, elle aussi, le droit à son Ratchet et Clank avec Rift Apart, toujours développé par Insomniac Games. Ce nouveau jeu profite, en termes de graphisme, de la puissance de la PS5 mais côté gameplay vous ne serez en rien dépaysés.

Pour ce qui est de l’histoire, nos deux compères vont devoir se rendre dans une dimension parallèle où Nefarious règne en maître. Ce dernier Ratchet et Clank n’est probablement pas le meilleur de la saga mais on y passe quand même un très bon moment.

Death Stranding Director’s Cut, le chef-d’oeuvre arrive sur PS5

Exclusivité PlayStation réalisée par le célèbre Hideo Kojima et éditée par Sony Interactive Entertainement Death Stranding Director’s Cut est un remaster pour PS5. Dans ce jeu, vous allez incarner Sam Porter Bridges, qui transporte des ressources entre différentes villes dans un monde post-apocalyptique. Bien entendu, tout ces trajets seront semés d’embûches dans un univers complètement unique. Il bénéficie d’un gameplay soigné et d’une direction artistique de haute volée. Pour ceux qui ont joué au jeu sorti sur PS5, cette version propose de nouvelles armes, véhicules et missions. Un jeu à vous procurer absolument si ce n’est pas déjà le cas.

Demon’s Souls Remake, un remake qui vous veut du mal

It Takes Two, pour jouer en coopératif sur PS5

It Takes Two est un jeu qui se destine aux fans des gameplay coopératifs. Et avec ce dernier, vous avez là une référence dans ce domaine, la coopération étant à la base du jeu. Chaque joueur a ses propres objectifs et si l’un d’eux échoue, la mission est alors un échec. Il alterne entre les phases d’actions et de plateformes dans un univers de jouets qui rappellent certains dessins animés de notre enfance. Probablement le meilleur jeu axé coopération sur PS5, il avait d’ailleurs remporté le titre de « Game of the Year » en 2021.

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, un retour au source de l’univers Final Fantasy

On ne pouvait pas faire un classement des meilleurs jeux de PS5 sans y incorporer un jeu de l’univers Final Fantasy. On est ici sur un remake de Crisis Core sorti en 2007 sur l’excellente PSP. Du côté de l’histoire, on est sur un préquelle de Final Fantasy VII, avec un scénario qui n’a pas changé. Vous incarnez le personnage de Zack Fair, un soldat de la Shinra qui enquête sur la disparition d’un camarade et qui va découvrir bien des secrets. Pas de nouveautés particulières sur cet opus qui plaira aux nostalgiques comme à ceux qui n’ont jamais joué à ce jeu.

Grand Turismo 7, pour les fans de simulation automobile

Helldivers 2, le nouveau jeu tendance de la PS5

Helldivers 2 est le titre populaire du moment. Et pour cause, le soft développé par Arrowhead Game Studios est bourré d’actions. Il s’agit d’un jeu jouable en solo ou en coopération et le but est de repousser des vagues d’ennemis extraterrestres à l’aide d’un arsenal varié mis à votre disposition. Suite de Helldivers premier du nom, le deuxième opus a débarqué de nulle part avec un nouveau moteur graphique et un passage à la troisième personne. Vous évaluez à travers des niveaux générés aléatoirement et le but est de repousser des vagues d’ennemis tout en réalisant des objectifs variés pour atteindre une zone d’extraction.

Les parties sont agrémentées de nombreux stratagèmes comme des demandes de soutien au vaisseau stationné en orbite. Des frappes aériennes peuvent aussi être demandées grâce aux canons orbitaux. Le jeu est exigeant, les possibilités sont nombreuses et il faut bien être coordonné avec ses coéquipiers car le tir allié fait aussi partie du jeu. L’ambiance et le sound design sont vraiment excellents, ce qui favorise une immersion assez folle. Helldivers 2 s’apprécie principalement en coopération. En solo, les parties peuvent être vite redondantes.

The Last of US Part II Remastered, la très bonne suite au premier chapitre

On ne présente plus le titre narratif de Naughty Dog. Le succès est tel que le jeu a eu droit à une série en live action sur Amazon Prime Video et qu’une deuxième saison est en chemin. La partie II prend place quatre ans après les évènement du premier opus et suit à nouveau Joël et Ellie à travers un monde post-apocalyptique ravagé par le Cordyceps.

Le jeu n’oublie pas l’essence de ce qui a fait le succès du premier, à savoir une aventure linéaire centrée sur la narration avec plusieurs cinématiques à la mise en scène impeccable. Le gameplay reste efficace et combine des moments d’infiltration palpables à du gunfight à la troisième personne. Le tout donne un jeu frôlant la perfection. De plus, ce deuxième chapitre s’accompagne d’un nouveau mode de jeu : Roguelike. Il vous permet de choisir l’un des personnages de l’histoire et de survivre le plus longtemps possible dans des endroits célèbres de l’histoire.

Ce n’est pas pour rien qu’il est à ce jour le jeu le plus récompensé de l’histoire de l’industrie vidéoludique, passant même devant The Witcher III : Wild Hunt.

Cyberpunk 2077, pour profiter de Phantom Liberty et du patch 2.0

Si Cyberpunk 2077 en lui même a déjà plus de 3 ans, l’extension Phantom Liberty n’est sortie qu’au mois de septembre dernier. Elle s’est accompagnée d’une refonte en profondeur du gameplay et des arbres de compétence, gommant ainsi les nombreuses imperfections de la version pré-2.0. Encore aujourd’hui, le titre est mis à jour et les derniers patch ont ajouté des features très demandées comme le métro fonctionnel et les courses poursuites dans l’open-world.

Sinon, le jeu est extrêmement prenant grâce à son histoire, son développement narratif des personnages (principaux comme secondaires), sa bande-son et sa version française impeccable. L’extension est également jouissive grâce à la nouvelle zone exploitable qu’est Dogtwon et les divers contrats et missions principales, vous mettant dans la peau d’un véritable agent espion dans un univers Cyberpunk. On regrettera toutefois certains problèmes de performances persistants, justement à Dogtown, ou le nombre d’images par seconde peut chuter drastiquement en mode performance. (60 FPS relativement instables). Des effets de clignotements peuvent aussi ternir l’expérience de jeu dans cette zone.

