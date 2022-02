Steam Deck : le fondateur de Valve livre des consoles dédicacées en personne

Gabe Newell a livré des Steam Deck directement aux clients – Crédit : Reddit bitfiddler0 / SeattleRainPidgeons

Initialement, les premiers Steam Deck devaient être livrés à compter du mois de décembre dernier. Mais Valve a dû repousser les livraisons de deux mois. En cause notamment, la pénurie de composants qui touche l’ensemble de l’industrie. En définitive, l’entreprise américaine a bel et bien honoré ses premières livraisons de Steam Deck ces derniers jours. Et certains petits chanceux ont eu le privilège d’être livrés par une huile du constructeur.

Confondateur et directeur de Valve, Gabe Newell s’est présenté chez certains clients domiciliés dans la région de Seattle pour leur remettre leur exemplaire de la console portative avec une dédicace en bonus. Photos à l’appui, plusieurs joueurs ont révélé sur Reddit avoir été ciblés par cette opération de communication pour le moins sympathique.

Steam Deck : un VIP assure certaines livraisons

L’utilisateur Bitfiddler0 a notamment confié qu’il se trouvait au ski le jour de la livraison. Après avoir reçu un e-mail, il avait demandé à sa compagne de réceptionner son Steam Deck. Mais il ne savait évidemment pas que Gabe Newell allait être présent ce jour-là. Il se serait évidemment arrangé pour l’accueillir, sa femme n’ayant même pas reconnu le dirigeant iconique. « Je vais me taper la tête contre le mur pour avoir raté toute cette expérience », fustige-t-il sur le réseau social.

De son côté, l’utilisateur SeattleRainPidgeons raconte avoir vu Newell effectuer une livraison chez ses voisins. Accompagné par une équipe de tournage, le boss de Valve aurait alors demandé combien de personnes vivaient dans leur maison. Et de leur offrir des Steam Deck dédicacés alors même qu’ils n’avaient pas précommandé la console. Les séquences étant filmées, Valve devrait dévoiler sous peu une vidéo compilant les réactions épiques captées lors de cette opération promotionnelle.

