Half-Life 3 pourrait bien être en développement et cette fois-ci, ce n’est pas une blague

Half-Life 3

L’attente est longue, interminable presque. Depuis la sortie d’Half-Life 2 en 2004, les fans n’ont cessé de réclamer une suite à cette saga emblématique. Si Half-Life: Alyx a ravi les propriétaires de casques de réalité virtuelle, l’espoir d’un nouvel opus dans l’univers de Gordon Freeman n’a jamais vraiment faibli. Et une récente découverte pourrait bien relancer la machine à rumeurs.

Project White Sands : un nom qui en dit long ?

C’est sur Reddit que l’affaire a éclaté. Une comédienne de doublage, Natasha Chandel, a dévoilé sur son CV un projet non annoncé de Valve intitulé Project White Sands, depuis supprimé. Ce nom ne laissera pas indifférent les fans de la série, puisque White Sands est une référence directe à un lieu clé de l’univers Half-Life : le complexe de recherche de Black Mesa, situé au Nouveau-Mexique, théâtre des événements qui ont bouleversé la vie de Gordon Freeman.

Ce détail, aussi minime soit-il, a suffi à enflammer les réseaux sociaux. Les spéculations vont bon train : s’agit-il réellement de Half-Life 3 ? D’un spin-off ? De Half-Life 2 Épisode 3 ? Ou simplement d’un projet sans lien avec la saga ? Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée par Valve, bien sûr.

Valve a toujours eu une façon bien à lui de communiquer avec sa communauté. Les annonces surprises, les projets mis en suspens… L’entreprise de Gabe Newell est devenue experte dans l’art de faire patienter. Il est donc prudent de ne pas crier victoire trop vite.

Mais l’engouement autour de Half-Life: Alyx a démontré que Valve était toujours à l’écoute de sa communauté et capable de proposer des expériences de jeu innovantes. Dans l’attente, croisons les doigts, et espérons qe Project White Sands soit bel et bien lié à l’univers d’Half-Life.

En parallèle, Valve travaille sur un autre projet, Deadlock, dont le nom de code a été révélé il y a quelques temps, décrit comme un mélange entre MOBA et TPS multijoueur. Ce projet pourrait représenter un nouveau tournant pour Valve, qui s’aventurerait ainsi sur un terrain plus compétitif et orienté vers le multijoueur.

Le développement simultané de deux projets aussi différents pourrait s’expliquer par une volonté de Valve de diversifier son offre tout en capitalisant sur la popularité de ses franchises. En proposant à la fois un jeu solo narratif et un jeu multijoueur compétitif, Valve pourrait toucher un public plus large, mais à ce stade, il ne nous reste plus qu’à patienter.