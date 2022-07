Halo 2 : vous pouvez gagner 20 000 $ en terminant le jeu (mais il y a un gros hic)

Halo 2 – Crédit : Bungie Studios

Avis aux joueurs confirmés de Halo 2 ! Le streamer Cr1tikal vout met au défi d’achever le titre en difficulté « Legendary All Skulls On ». Créé par les joueurs, le mode LASO combine le mode de difficulté légendaire (où les ennemis sont déjà aussi redoutables que résistants) et l’activation des crânes.

Ces modificateurs accentuent encore plus la complexité puisqu’ils renforcent considérablement la puissance de feu de vos adversaires. Santé et résistance amplifiées, meilleurs rangs, nombre de grenades accru… Un crâne vous prive même de certaines munitions. Autant dire que la tâche s’annonce ardue, pour ne pas dire impossible.

Finir Halo 2 en mode LASO avec les crânes activés : mission impossible ?

Sur Reddit, un joueur se vante d’avoir terminé Halo 2 en mode LASO tout en précisant que le nombre de ses morts « se mesuraient à trois chiffres ». Le défi de Cr1tikal consiste quant à lui à ne pas mourir une seule fois… Après avoir offert initialement 5000 dollars pour le réaliser, le streamer a finalement augmenté la mise à 20 000 dollars, constatant que les participants se heurtaient invariablement à un mur.

Il confie ainsi que l’écrasante majorité des joueurs n’ont pas réussi à dépasser le premier niveau du jeu, la plupart, lui y compris, échouant même à aller plus loin que les premières salles. Peut-être que l’attrait d’une somme plus conséquente va pousser les plus gros try hardeurs de la communauté Halo à se relever les manches.

Afin de valider le défi, les joueurs doivent impérativement diffuser leur partie en direct sur Twitch ou sur YouTube. Ils doivent se frotter au jeu en mode légendaire avec les crânes activés, le crâne « Envie » étant toutefois exclu puisqu’il permet de rendre le Major invisible. D’après le streamer, il s’agit du « défi le plus difficile qui existe actuellement dans tous les jeux confondus ».