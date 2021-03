Halo Infinite : les développeurs détruisent un piano à coups de club de golf pour enregistrer les sons

Le studio derrière Halo Infinite, 343 Industries, a partagé avec la communauté un aspect pour le moins surprenant du développement. 343 Industries a mis en place un blog pour donner régulièrement des nouvelles de Halo Infinite tout en faisant patienter les joueurs. En décembre dernier, les développeurs ont notamment annoncé que Halo Infinite sera disponible dès l’automne 2021.

Le piano détruit pour les sons de Halo Infinite – Crédit : 343 Industries

Dans le nouveau message sur le blog pour le mois de mars, 343 Industries a mis l’accent sur l’audio dans le FPS très attendu par les joueurs. Kyle Fraser qui est le Lead Sound Designer de Halo Infinite et qui travaille pour le studio depuis plus de 10 ans a révélé la session d’enregistrement audio la plus marquante à laquelle il a assisté. Si vous vous êtes déjà demandé comment font les développeurs pour produire les sons épiques de la franchise Halo, cette vidéo YouTube de type « behind the scenes » est faite pour vous !

Une séance de torture pour ce pauvre piano

Kyle Fraser a expliqué qu’une amie lui avait demandé de l’aide pour se débarrasser d’un vieux piano droit. Il n’avait alors qu’une idée en tête : s’inspirer du piano préparé de John Cage pour enregistrer des sons différents avec ce vieux piano. Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, 11 micros ont été positionnés autour de l’instrument pour capter tous les sons. Selon les mots de Kyle Fraser, tous ces micros ont permis d’obtenir « de nombreux sons différents que le piano faisait pendant que nous le torturions ».

En effet, on a presque un pincement au cœur en regardant cette vidéo. Le piano a été attaqué par plusieurs objets, dont une batte de baseball, un club de golf, un marteau et même des pierres. Comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo, cela a permis d’enregistrer des sons épiques qui accompagneront les joueurs au cours de leur aventure dans Halo Infinite. Une fois l’extérieur du piano totalement détruit, l’équipe audio l’a ouvert pour électrocuter ses cordes et les casser. Les sons obtenus font froid dans le dos.

Enfin, cette vidéo promet aux joueurs une excellente immersion dans Halo Infinite. Le jeu sortira à l’automne 2021 sur PC, Xbox One et les nouvelles Xbox Series. D’ailleurs, il se pourrait bien qu’un autre jeu soit en préparation selon une annonce de recrutement dénichée sur le site de Microsoft.

Source : The Verge