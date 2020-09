Halo : un passionné a construit une frégate de 2 mètres de long avec 25 000 briques LEGO

Après cinq ans de travail, un passionné de la franchise de jeux vidéo Halo vient de terminer la construction en LEGO d’une frégate lourde de classe Paris de l’UNSC Navy. Elle est composée de 25 000 petites briques, pèse 51 kg et fait environ 2,1 m de long.

Frégate Katara construite par Steve Witt – Crédit : The Brothers Brick

Steve Witt a passé les cinq dernières années à travailler sur ce projet très ambitieux. Comme l’a rapporté le site The Brothers Brick dédié aux fans de LEGO et aux constructeurs adultes, Steve Witt a toujours été passionné par l’univers de la franchise de jeux vidéo Halo, dont le dernier opus Halo Infinite développé pour la Xbox Series X / S a été repoussé jusqu’en 2021. Steve Witt a donc reproduit une frégate lourde de classe Paris de l’UNSC Navy qu’il a baptisée « Katara ». Ce nom ne lui pas été inspiré par le jeu, mais par la série d’animation Avatar, le dernier maître de l’air qui est disponible sur Netflix.

La frégate construite par Steve Witt est l’une des constructions les plus impressionnantes de jeux vidéo

Comme vous pouvez le voir sur la photo, la frégate Katara a des proportions très impressionnantes. En effet, elle mesure 2,1 mètres de long et 81 centimètres de large et elle pèse 51 kilos. Steve Witt a utilisé approximativement 25 000 briques LEGO pour la construire. Il a également prévu d’installer plus de 150 lumières.

Steve Witt en train de travailler sur la frégate Katara – Crédit : The Brothers Brick

La franchise Halo regroupe de nombreux fans à travers le monde qui n’hésitent pas à retranscrire son univers sous la forme de constructions LEGO comme Steve Witt ou même sous forme digitale comme le joueur qui a recréé une séquence de la campagne d’Halo Infinite dans Minecraft.

Tout univers confondu, les constructions LEGO sont toujours plus extraordinaires les unes que les autres. Nous vous avons récemment présenté un youtubeur ayant construit un kart LEGO grandeur nature fonctionnel. Un peu moins impressionnant, mais tout aussi intéressant, un internaute a également recréé la capsule Crew Dragon de SpaceX dans l’espoir que LEGO approuve le design et le transforme en set officiel. D’ailleurs, Halo n’a pas encore eu droit à son set officiel tandis que Nintendo a eu une NES avec Super Mario Bros sur un écran cathodique factice et plusieurs sets de la gamme Super Mario.

Source : Kotaku