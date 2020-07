Nintendo : LEGO va lancer une NES avec Super Mario Bros sur un écran cathodique factice

LEGO serait sur le point de lancer sur le marché un kit qui devrait ravir les amateurs de la NES et de Super Mario Bros. Complet, ce pack regrouperait la célèbre console et un écran cathodique factice sur lequel on pourrait faire revivre au plombier ses meilleures aventures.

Crédit : VJ Gamer

La NES, cette console emblématique de Nintendo, n’en finit plus de passionner les foules nostalgiques. Si un « pack de démarrage » Les Aventures de Mario (71360) et différents kits complémentaires (plusieurs costumes, la Forteresse de la Plante Piranha, le Jardin hanté du Roi Boo ou encore La chasse au trésor de Toad par exemple) sont officiellement attendus chez LEGO pour le début du mois d’aout, il se pourrait qu’un kit bien plus conséquent et intéressant soit également dans les cartons du célèbre fabricant de jouets.

Un homme construit un kart Lego grandeur nature imprimé en 3D

Une NES en LEGO grandeur nature

Le site hongkongais VJ Gamer a en effet déniché ce qu’il semble être un kit dédié à la NES et à Super Mario Bros. Composé de la célèbre console de jeu grandeur nature (20,8 x 7,5 cm), d’un écran cathodique de dimensions respectables (23,9 x 22,6 cm), d’une manette et d’une cartouche aux couleurs de Super Mario Bros, le kit 71374 serait destiné aux fans de plus de 18 ans.

Crédit : VJ Gamer Crédit : VJ Gamer Crédit : VJ Gamer

Complet et très bien détaillé avec ses 2646 petites briques colorées, il serait lancé en même temps que le pack Les Aventures de Mario, soit le premier aout prochain, et fonctionnerait d’ailleurs de manière complémentaire avec celui-ci. Une manivelle permettrait d’animer le décor et une perche permettrait de faire vivre la figurine de Mario. La figurine du pack Les Aventures de Mario réagirait quant à elle de manière interactive et sonore, une fois placée au dessus de l’écran cathodique factice.

Crédit : VJ Gamer Crédit : VJ Gamer Crédit : VJ Gamer

La NES a déjà fait l’objet de plusieurs propositions dans LEGO Ideas, souvent simplistes. C’est en tout cas une bonne nouvelle que le fabriquant de briques ait décidé de sortir un pack géant aux couleurs de la console de Nintendo. Clairement destiné aux nostalgique de la NES et des aventures du plombier, le kit 71374 Nintendo Entertainment System de LEGO n’a pas encore d’existence officielle. Le site PromoBricks annonce toutefois qu’il devrait être affiché à un tarif de 230 euros environ. Mais de toute façon, la nostalgie n’a pas de prix…

LEGO Mindstorms Robot Inventor : créez des robots intelligents et programmables

Source : VJ Gamer