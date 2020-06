Un homme construit un kart Lego grandeur nature imprimé en 3D

Matt Denton détaillé le processus de fabrication de son nouveau kart en Lego, et l’a même testé dans un grand entrepôt.

Crédit : Matt Denton / Youtube

Denton imprime en 3D des blocs surdimensionnés en utilisant une variété de plastiques PLA (acide polylactique) pour concevoir les différentes pièces de son engin. Il utilise notamment du PolyLite PLA pour les pièces non mécaniques et du PolyMax PLA pour les pièces plus grosses comme le châssis.

Denton détaille également comment il a fabriqué le moteur électrique, les essieux et le système de freinage, en indiquant où se trouvent les batteries et l’unité de commande. Il prévoit d’ajouter plus tard un écran LCD qui affichera le niveau des batteries.

Un test de conduite dans un entrepôt géant

Alors que la conception ne représente que la moitié de la vidéo, Denton veut à tout prix essayer son nouveau kart avec un ami dans la deuxième partie. Ce fut un grand succès, avec seulement quelques difficultés techniques mineures, comme le fait que le volant se détache à un moment donné.

Ils réussissent par la suite à augmenter la vitesse de pointe, jusqu’à la rendre inatteignable à l’intérieur de l’entrepôt. Certaines parties de l’engin ont besoin d’être améliorées comme les roues, qui tournaient sur les jantes et rendaient le freinage moins efficace. Plus tôt dans la vidéo, Denton a mentionné la possibilité d’ajouter un différentiel pour améliorer la puissance et la maniabilité.

De nouvelles itérations prévues

Pour l’instant, il s’agit de son kart Mk 1 Lego, car il y aura d’autres modèles avec différents réglages, améliorations et perfectionnements jusqu’à ce qu’il atteigne sa forme finale. On attend avec impatience un test en ligne droite qui démontrera le réel potentiel du kart.

Source : Matt Denton