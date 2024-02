Harry Potter la série : on connaît enfin sa date de sortie, il va falloir être patient !

Harry Potter s’apprête à coloniser le petit écran. Le sorcier à la cicatrice sera prochainement au cœur d’une série HBO. Il s’agira d’un reboot complet des films qui nous plongera dans les sept années du magicien à Poudlard. La série Harry Potter a été annoncée l’année dernière, suscitant des réactions pour le moins contrastées. Si certains sont curieux de voir le résultat, d’autres regrettent qu’elle n’aborde pas une autre partie du lore très riche imaginé par JK Rowling.

Alors que le chantier débute à peine et que plusieurs scénaristes sont en concurrence, Warner Bros. Discovery vient enfin de révéler une fenêtre de sortie. Lors d’une conférence téléphonique, le grand patron David Zaslav a révélé que le programme fera ses débuts en 2026 sur la plateforme de SVOD Max qui devrait arriver en France l’été prochain.

La série Harry Potter sortira en 2026 sur la plateforme Max

“Le dernier film a été réalisé il y a plus d’une douzaine d’années. J’étais à Londres il y a quelques semaines avec Casey et Channing, et nous avons passé un vrai moment avec JK et son équipe (JK Rowling est productrice exécutive du programme, ndlr). Tout le monde est content de raviver cette franchise”, se félicite le dirigeant qui ne cache pas son impatience : “Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max. Nous visons un lancement en 2026.”

Sauf imprévu, 2026 marquera ainsi l’arrivée de la première saison. Comme évoqué plus haut, la série Harry Potter sera ensuite diffusée pendant une décennie. Chaque saison devrait mettre en scène une année de scolarité entière à Poudlard. Le programme sera l’occasion de mettre en scène des parties des livres éludées par les films. “J’espère que ce sera quelque chose de très spécial qui nous donnera l’occasion de voir les livres et d’apprécier une série qui explore les livres plus en profondeur”, avait confié le producteur exécutif David Heyman.