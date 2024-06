Série Harry Potter : enfin une avancée significative, les choses sérieuses vont commencer

© Envato

En bons fans d’Harry Potter que nous sommes, nous suivons pas à pas l’avancée du projet de série. Et la Warner vient de valider une étape décisive. Alors que plusieurs candidats étaient en lice, c’est finalement Francesca Gardiner qui a été désignée showrunneuse ainsi que productrice exécutive. C’est donc elle qui chapeautera tous les aspects créatifs de l’adaptation, y compris le développement du scénario.

Elle sera accompagnée dans cette aventure par Mark Mylod qui se chargera de réaliser plusieurs épisodes. Ce dernier officiera également en tant que producteur exécutif. Pour rappel, Gardiner et Mylod sont déjà profondément intégrés dans la famille HBO, ayant notamment travaillé tous les deux sur la série Succession.

Francesca Gardiner sera la scénariste en chef de la série Harry Potter

Gardiner a également co-écrit le scénario de la série His Dark Materials : À la croisée des mondes. Mylod a quant à lui réalisé plusieurs épisodes de Game of Thrones et d’Entourage. Il chapeaute aussi deux épisodes de la saison 2 de The Last of Us. Forte de ces deux nominations, la série Harry Potter va enfin pouvoir passer la seconde.

“La première étape pour nous est de déterminer qui sera ce showrunner. Une fois notre choix arrêté, nous pourrons commencer à discuter du casting”, déclarait en janvier Channing Dungey, président de Warner Bros. TV. Puisque la scénariste en chef a été trouvée, place désormais au choix des acteurs ! Ces derniers auront la lourde tâche de succéder à Daniel Radcliffe et consorts, lesquels étant évidemment trop vieux pour incarner des adolescents. Comme à l’époque des films, de nombreux jeunes comédiens devraient se bousculer au portillon.

Il faudra toutefois patienter un long moment avant de voir le résultat sur nos écrans. Selon David Zaslav, président de Warner Bros. Discovery, la première saison de la série Harry Potter sera diffusée en 2026, soit dans deux ans. En attendant, vous pouvez toujours (re)découvrir la saga cinématographique en passant par la plateforme Max.