Harry Potter : premier aperçu de Retour à Poudlard

C’est conteste possible le programme le plus attendu de l’année. Afin de fêter comme il se doit la sortie du premier opus de la saga Harry Potter au cinéma, HBO dévoilera prochainement un format spécial baptisé Retour à Poudlard. De nombreux visages récurrents de la franchise seront évidemment de la partie. Mais tout cela ne pouvait se faire sans la présence des trois acteurs principaux, Grint, Radcliffe et Watson. Afin de faire patienter les fans, une première image exclusive vient d’être dévoilée sur la toile. On peut y voir nos trois héros, visiblement heureux de se retrouver, dans le décor feutré d’un salon de l’école de sorcellerie.

Retour à Poudlard : première image exclusive – Crédit : HBO

Ce format semble réserver d’ores et déjà de nombreuses surprises. Entre anecdotes croustillantes et images d’archives, le public risque bien de découvrir de nombreux secrets jusqu’alors bien gardés par les équipes créatives.

Harry Potter : une réunion au sommet avec Retour à Poudlard

Les années ont passé mais rien ne semble avoir entaché la complicité liant les trois acteurs principaux de la saga. On devine à leurs attitudes et leurs sourires la joie de pouvoir partager cet anniversaire si spécial. Car il ne faut pas oublier que sans Harry Potter, aucun d’entre eux n’aurait accédé au rang de star mondial. Nos trois comparses mènent aujourd’hui une carrière brillante, que ce soit devant la caméra ou sur les planches. Radcliffe s’est même illustré à Broadway dans la comédie musicale How To Succeed in Business Life.

Ils seront rejoints par de nombreuses autres stars de la saga cinématographique. Sont d’ores et déjà annoncés : Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton ou encore Helena Bonham Carter. Ce format hommage sera disponible à l’aube 2022 aux quatre coins du globe et risque bien de rencontrer un succès fulgurant ! Tout le monde se prête désormais à rêver d’une nouvelle histoire originale les réunissant à l’écran.

Malgré les années, Harry Potter reste LA saga à succès par excellence. Retour à Poudlard pourra même faire naître de nouvelles passions chez les plus jeunes qui n’ont pas encore découvert la bande d’apprentis sorciers, qui sait ?

Source : Screenrant